Traktörün Altında Kalan Muhtar Hayatını Kaybetti

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti.

Hacıhüseyinyaylası Köyü Muhtarı Zeki Bülbül (57), traktörünün arızasını gidermeye çalışırken henüz bilinmeyen nedenle araç hareket etti.

Traktörün altında kalan Bülbül için çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen muhtarın cansız bedeni, aracın altından çıkarıldıktan sonra Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.