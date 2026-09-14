Trakya'da 2026-2027 eğitim yılı başladı, Edirne'de 19 bin öğrenci sınıf atladı - Son Dakika
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Trakya'da 2026-2027 eğitim yılı başladı, Edirne'de 19 bin öğrenci sınıf atladı

Trakya\'da 2026-2027 eğitim yılı başladı, Edirne\'de 19 bin öğrenci sınıf atladı
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni eğitim öğretim yılı törenlerle başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte 19 bin öğrencinin sınıf atladığını, 4 bin 71 öğrencinin ilkokula başladığını belirterek okul güvenliği için 200 bahçe görevlisinin görev yapacağını söyledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle törenler düzenlendi.

Edirne'de Vali Fahri Yücel İlkokulu'ndaki törene katılan Vali Yunus Sezer, sınıfları gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti, başarılı bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının milli birlik ve beraberlik vurgusuyla başladığını söyledi.

Edirne'de 19 bin öğrencinin değişik kademelerde sınıf atladığını, 4 bin 71 öğrencinin de ilkokula başladığını belirten Sezer, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını dile getirdi.

Sezer, geçtiğimiz yıl okullarda yaşanan üzücü olayların ardından bu yıl bu yıl tedbirlerin artırıldığını vurguladı.

Okullarda bu yıl 200 bahçe görevlisinin görev yapacağını ifade eden Sezer, "İl merkezinde 6 okulumuzda okul kolluk görevlisi, 147 okulumuzda 64 güvenli eğitim koordinasyon görevlimiz yer alacak. Aynı zamanda 38 motorize ekibimiz sürekli devriye şeklinde görev yapacak. Okullarımızın özellikle giriş ve çıkış saatlerinde muhakkak ekiplerimiz bu alanlarda görev alacaklar. 64 okulumuzda da 50 polis memurumuz okul bahçe görevlilerinin eğitiminde ve adaptasyonunda görev alacaklar ilk haftalarda." dedi.

Sezer, 55 bin öğrenci ve 5 bine yakın öğretmen ve idareciyle eğitim yılını başarıyla geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Okulların huzur ve mutluluk alanları olması için çalışacaklarını belirten Sezer, öğrencilerin akademik, sportif ve sosyal alanlarda başarılı olmaları için tüm adımları atacaklarını kaydetti.

Törene Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ramazan Dal, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve şube müdürleri ile kurum müdürleri katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, 100. Yıl İlkokulu'nda devam etti.

Törene, Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile kurum müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Turan, konuşmasında, 2026-2027 eğitim öğretim döneminin öğrenci, öğretmen ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Vali Turan, kentte 267 okulda 51 bin 312 öğrenci, 3 bin 823 öğretmenin ders başı yaptığını anımsattı.

Belediye Başkanı Bulut ise öğrencilere iyi dersler dileğinde bulundu.

Törende, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da 217 bin 788 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Çorlu Önerler İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisi yapıldı.

Törende konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da konuşma yaptı.

Soytürk ve beraberindekiler daha sonra sınıflarda öğrencileri ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'da 2026-2027 eğitim yılı başladı, Edirne'de 19 bin öğrenci sınıf atladı - Son Dakika

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