Trakya\'da Ayçiçeği Ekimi Azalıyor

TRAKYA'da şiddetli hissedilen kuraklık, özellikle ayçiçeği üreticisini zora soktu. Bazı bölgelerde hasat yapılamazken, üretici alternatif ürün olarak kanolaya yöneldi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, geçen yıla oranla 2026'da ayçiçeği ekiminin yüzde 15 azaldığını, kanola ekilişininse yüzde 100 arttığını söyledi.

Trakya'da şiddetli hissedilen kuraklık, özellikle ayçiçeği üreticisini etkiledi. Üretici, ekili tarlalarından düşük verim alırken, bazı üreticiler hasat yapmadı. Kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üretici, bu yıl bölgede ekim deseninde değişikliğe gitti. Bazı üreticiler, buğday yerine arpa ekerken; bazıları ise kanola ekti.

KANOLA EKİLİŞİ 50 BİN DEKARDAN 100 BİN DEKARA ÇIKTI

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kentte geçen yıl 1 milyon 181 bin 990 dekar alanda ekilen ayçiçeğinin, yüzde 15 düşüşle bu yıl 1 milyon 34 bin 908 dekar olduğunu söyledi. Arabacı, "Ben de bir üreticiyim. Ben kendi ektiğim alanda yüzde 50 ayçiçeğinde ekilişimi azalttım. Piyasada da yüzde 50 olmasa bile ayçiçeğinde azalma oldu. Geçtiğimiz yıl kanola ekilişi Edirne ilinde 50 bin dekardı, bu yıl 102 bin dekar oldu. Ayçiçeği eken üreticimiz kanola ekti. Bazı üreticilerimiz buğday yerine arpa ekti. Bu üç ürüne de kaymalar oldu. Bu değişen ürün deseni de tamamen ayçiçeği ürününden alınıp, diğer üç ürüne bölündü" dedi.

AYÇİÇEĞİ EKİLİŞİNDE YÜZDE 15 AZALMA

Ayçiçeği ekiliş alanlarının bu yıl azaldığını söyleyen Arabacı, "Ayçiçeği ekiliş alanlarına baktığımızda da geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 15 oranında bir azalma gözüküyor. Bu alanlar da dediğim gibi kanola, arpa ve buğday gözüküyor şu an. Üreticimiz iki yıl ardı ardına zarar edince doğal olarak ürün değişikliğine, desen değişikliğine gitti. Geçen sene ayçiçeği, 1 milyon 181 bin dekar alanda ekiliydi. Bu sene bu 1 milyon 34 bin dekar alana düştü bu ekiliş. Bu Edirne'nin tamamında olan ekiliş. Bu yıl farklı bir yıl. Yağışlı gitti. İnşallah ayçiçeği verimleri güzel olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda verimin kötü olması, fiyatların kötü olması ve desteklemenin düşük kalması, üreticimizin ürün değiştirmesine sebep oldu" diye konuştu.

'KANOLA, AYÇİÇEĞİNE GÖRE DAHA RİSKSİZ'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta da "Bölgede yaşanan ağır kuraklıktan dolayı sert bir biçimde kanolaya doğru bir evrilme başladı. Kanolanın ayçiçeğine göre avantaj ve dezavantajları nedir diye bakacak olursak. Kanola kışlık ekim yapılan bir yağ bitkisi, ayçiçeği ise yazlık olarak ekilen bir yağ bitkisi. Çimlenme çıkışından başlayarak diğer safhalarında ve ürün değerlerinde kanola, ayçiçeğine göre çok daha risksiz gözüküyor. Özellikle kurak periyotlarda. Ama maalesef hepimizin bildiği gibi Trakya bölgesi, Türkiye'de ayçiçeği için yaratılmış bir bölge resmen. İklimiyle, toprak koşullarıyla, arazi yapısıyla ülkemizin birçok yerinde kuru koşullarda yetiştirilemeyen, hatta dünyada beş altı ülkeden bir tanesi olan Türkiye'nin en etkili yetiştirildiği yer, Trakya bölgesi. İstemememize ve desteklemememize rağmen kanola bitkisi maalesef Trakya'da bu verimli, bereketli topraklarda yayılmaya devam ediyor" dedi.

'İKLİM BÖYLE GİDERSE AYÇİÇEĞİ TOPARLANABİLİR'

İklim koşullarının bu yıl iyi gittiğini, ayçiçeğinin toparlanma evresine girdiğini belirten Orta, "İklim koşullarına ve fiyat politikalarına bağlı iki unsur var. Bu yıl geçmiş yıllara göre iyi bir dönem yaşıyoruz Trakya'da. Ayçiçek ekimlerinin yaklaşık yüzde 70-80'i yapıldı ve hatta çimlenme çıkış başladı yağışlar sebebiyle. Toprak nemi gayet güzel. Böyle giderse tekrar ayçiçeği toparlanabilir. Tabii açıklanacak alım fiyatları da çok önemli. Çünkü ayçiçeğinden bölgede normal koşullarda beklenen dönümüne 150-200 kilogram. Halbuki kanolada bunun iki katı söz konusu. Tabii fiyatlar da ayçiçeğine yakın olunca, kanolanın birim alan getirisi çok daha yüksek oluyor ve üretici de tamamen günü kurtarmak ve hayatta amacıyla kanolaya doğru bir eğilim gösteriyor" diye konuştu.