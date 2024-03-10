Trakya'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Edirne'de başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere tüm camilerde teravih namazı kılındı, dua edildi.
İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş, namaz öncesindeki vaazında ramazanın ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.
İnsanların manevi yönlerini güçlendirmesi gerektiğini belirten Okumuş, "Bu mübarek ramazan ayı vesilesiyle kirlenen gönüllerimizi, paslanan yüreklerimizi yeniden arındırma ve temizleme imkanına sahip olacağız." dedi.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde de vatandaşlar ilk teravih namazı için camilerde saf tuttu.
Başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar teravih namazını kıldı.
İl Müftüsü Yusuf Eviş, namaz öncesi verdiği vaazında, ramazan ayının diğer aylardan daha hayırlı bir ay olduğunu belirtti.
Ramazanda birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, paylaşma duygularının daha çok arttığını ifade eden Eviş, ihtiyaç sahiplerinin daha çok gözetildiği, yardım elinin daha fazla uzatıldığını kaydetti.
Vatandaşların ramazan ayında çok daha fazla ibadet etmesi gerektiğini anlatan Eviş, ramazanın tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını diledi.
Vaazın ardından vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
Tekirdağ'da da ilk teravih namazı için başta Rüstem Paşa Camisi olmak üzere diğer camilere gelenler namaz kılıp dua etti.
Son Dakika › Güncel › Trakya'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
vivo, ürün kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan vivo X Fold 3'ün özellikleri ve performansı hakkında bilgiler ortaya çıktı. vivo V2324HA adlı modelin Geekbench testinde görüntülendiği ve MediaTek Dimensity 9300+ işlemciye sahip olduğu belirlendi. 12 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı.
Çorum'un Akkent bölgesinde M.B. ve M.C. tarafından darp edilen E.B., R.G. ve F.K., hastaneye ulaşmak için kaçtı. Ancak darpçılar, hastane bahçesine gelerek silahla havaya ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fatih'te düzenlenen halk buluşmasında konuştu. Perinçek, ramazanın insanların nefsini dizginleme ve bencillikten vazgeçme ayı olduğunu söyledi. Ayrıca, siyasetteki yalanlar ve vaatler konusunda da açıklamalarda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ramazan süresince ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için Metro ve ANKARAY'ın gece saat 01.00'e kadar hizmet vereceğini duyurdu. Sefer aralıkları da düzenlenerek vatandaşların rahat bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor. Ayrıca, EGO otobüsleri ve Teleferik İşletmesi de belirlenen saatlerde hizmet verecek. İftar saatlerinde ise Kızılay ve AKM istasyonlarında yolculara iftarlık ikram edilecek.
2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun Gürcistan ayağında mücadele eden Türk takımları, kadınlar kategorisinde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Türkiye-1 takımı, Türkiye-2 takımını 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Turun 2. ayağı ise 12-15 Mart tarihlerinde Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?