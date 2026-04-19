Trakya\'da Çifte Vatandaşlar Oy Kullandı

19.04.2026 08:24
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çifte vatandaşlar, Bulgaristan genel seçimleri için sandık başına gitti.

Seçim için 5'i Trakya'da olmak üzere Türkiye'de 27 sandık kuruldu.

Edirne'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğunda oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemi öncesi görevliler, vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Lüleburgaz ilçesindeki 8 Kasım Ortaokulunda kurulan sandıkta çifte vatandaşlar oylarını kullandı.

Okula erken saatlerde oy kullanmak için gelenler yoğunluk oluşturdu.

Oy kullanma işlemleri öncesinde gelenler, sandıkların açılmasını beklerken bazı seçmenler listelerde isimlerini kontrol etti.

"Geleceğimize sahip çıkmak için herkesi oylarını kullanmaya davet ediyorum"

Balkan Yarımadası Göçmenleri Derneği (BAL-GÖÇ Trakya) Başkanı Veli Öner, AA muhabirine, Bulgaristan'da hükümetin kurulması için çifte vatandaşların sabırsızlıkla seçimi beklediğini söyledi.

Bulgaristan'ın 4 yılda yapılan 8'inci erken seçimi olduğunu anımsatan Öner, bu seçim sonuçlarıyla hükümetin kurulmasını arzu ettiklerini belirtti.

Bulgaristan seçimlerinin çifte vatandaşlar için çok önemli olduğunu dile getiren Öner, "Geleceğimize sahip çıkmak için herkesi gün içerisinde gelip oylarını kullanmaya davet ediyorum. Bulgaristan Parlamentosunda son alınan kararla Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkeler için sandık kısıtlaması yaptılar. Bu, bizi çok rahatsız etti çünkü Türkiye'de 250 binden fazla çifte vatandaş var oy kullanmak isteyen. Herkes sandığa gelsin ki bundan sonraki seçimler için bir mesaj vermiş olalım." diye konuştu.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş de Bulgaristan'da hükümetin kurulması için çifte vatandaşların 8'inci kez sandık başına gittiklerini söyledi.

Vatandaşların artık yorulduğunu belirten Ateş, "Bizim heyecanımız hiçbir zaman bitmeyecek. Her defasında tekrarlıyoruz ama 77 olsun, 87 olsun, bu seçimlere her defasında gideceğiz. Biliyorsunuz demokrasinin gereği bu. Demokratik hakkımızı her defasında kullanacağız." dedi.

Çifte vatandaşlardan Aydın Terlemez de Lüleburgaz ilçesinin Seyitler köyünden oy kullanmak için sandık başına geldiğini belirtti.

Seçimlerin hem Türkiye'deki hem de Bulgaristan'daki Türkler için çok önemli olduğunu ifade eden Terlemez, hayırlı olmasını diledi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da çifte vatandaşlar, Çorlu ve Ergene ilçelerinde oy kullanma işlemlerini gerçekleştiriyor.

Trakya Balkan STK Platformu Başkanı Güner Çetin de Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşların oy kullanmaya başladıklarını dile getirdi.

Sandık sayısındaki bu büyük düşüşe rağmen katılımın artacağına inandıklarını belirten Çetin, seçimin önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig’de Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de
Tedesco’dan istifa sorusuna cevap Tedesco'dan istifa sorusuna cevap
Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir
Asayiş artık berkemal değil Yeşilçam’ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti Asayiş artık berkemal değil! Yeşilçam'ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

08:19
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
07:43
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Limit düzenlemesi askıya alınıyor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor
07:34
CHP’li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü
07:22
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
07:12
Trump’tan gündem yaratacak İsrail mesajı Zamanlama hayli manidar
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
02:09
“Babam intihar etti“ ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı
"Babam intihar etti" ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı
