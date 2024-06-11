Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonları: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de 8 kişiye yapılan durdurma ve üst aramalarında 34 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Kırklareli'de yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Tekirdağ'da ise 5 zanlı gözaltına alındı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

11.06.2024 14:53
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan'daki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 34 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleride kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Çorlu ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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