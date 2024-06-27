Trakya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan yaz spor okulları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trakya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan yaz spor okulları başladı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz spor okullarına binlerce öğrenci katıldı. Spor okullarında çeşitli branşlarda eğitim verilirken, öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da spor okullarına kayıtlar devam ediyor.

27.06.2024 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bakanlığının çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri amacıyla başlattığı spor okullarında yaz dönemi başladı.

Spor okullarına Edirne'de 21 branşta 3 bin 500 öğrenci, Kırklareli'nde 20 branşta 2 bin sporcu, Tekirdağ'da da 24 branşta 6 bin sporcu katıldı. Spor okullarına kayıtlar devam ediyor.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Ulaşdır, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen programda, açılan kurslarla daha fazla öğrenciyi sporla tanıştırdıklarını söyledi.

Ulaşdır, tüm öğrencileri yaz spor okullarına davet etti.

Kırklareli'nde de spor salonunda gerçekleştirilen törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, kurum müdürleri ile sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Ekici, öğrencilerden yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini istedi.

Genç yaşta spor yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Ekici, sporun zihni geliştirdiğini ve birçok sağlık problemlerinin de önüne geçtiğini kaydetti.

Trakya'da spor anlamında en başarılı ilin Kırklareli olduğunu vurgulayan Ekici, "Sporcularımız birçok alanda başarılar elde ediyor. Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında başarılı sporcularımızın sayısı her geçen gün artıyor." dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda gösteriler sunuldu.

Tekirdağ'da da sahil dolgu alanda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından, Gençlik Merkezi'nde tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, yaz spor okullarına 6 bin sporcunun başvurduğunu dile getirdi.

Üzgün, gençlerin yaz spor okullarında zamanlarını verimli geçirme fırsatı bulacaklarını ifade ederek, bütün gençlerin kurslara gelerek sevdiği branşlarda kendilerini geliştirebileceklerini söyledi.

Daha sonra sporcular gösteri yaptı.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Kırklareli, Tekirdağ, Gençlik, Edirne, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan yaz spor okulları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS sonuçları açıklandı Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:06:13. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan yaz spor okulları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement