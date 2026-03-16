Trakya\'da Kadir Gecesi Coşkusu

16.03.2026 22:22
Trakya'daki camilerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi, vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Trakya'daki camilerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Edirne'de Selimiye Camisi başta olmak üzere selatin camilerde Kadir Gecesi programı düzenlendi.

Restorasyonun ardından tüm bölümleri ibadete açılan Selimiye'yi Batı Trakya, çevre illerden gelen vatandaşlar ve Edirneliler doldurdu.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede Edirne Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş tarafından vaaz verildi.

Cemaat, programın ardından teravih namazını kıldı.

Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı.

Programa katılan Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri, vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kadir Gecesi dolayısıyla Selimiye Camisi'nde vatandaşlara salep ikramında bulundu.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunan programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.

Ardından vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda namazın ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Programın ardından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

Hatay’da kuvvetli fırtınayla deniz taştı, iş yerleri zarar gördü Hatay'da kuvvetli fırtınayla deniz taştı, iş yerleri zarar gördü
Bolu’da kazada ortalık savaş alanına döndü 4 yaralı Bolu'da kazada ortalık savaş alanına döndü! 4 yaralı
Av tüfeği ile vurulan traktör sürücüsü hayatını kaybetti Av tüfeği ile vurulan traktör sürücüsü hayatını kaybetti
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu

22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
19:34
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
19:07
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
18:04
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
