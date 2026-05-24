Trakya\'da Kurban Bayramı Turizm Hareketliliği

Kurban Bayramı tatilinde tarihi, doğal güzellikleri ve gastronomik değerleriyle öne çıkan Trakya'da turizm hareketliliğinin artması bekleniyor.

İstanbul'a yakınlığıyla dikkati çeken Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, kısa süreli tatil yapmak isteyenlere kültür, doğa ve deniz turizmini bir arada sunuyor.

Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne, tarihi eserleri, gastronomisi ve nehirleriyle öne çıkarken, Kırklareli longoz ormanları ve sakin atmosferiyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

Tekirdağ ise Marmara kıyılarındaki sahilleri ve lezzet duraklarıyla tatilcilere farklı seçenekler sunuyor.

Osmanlı'nın izleri Edirne'de yaşatılıyor

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi çarşıları, köprüleri ve külliyeleriyle Edirne, bayram tatilinde kültür turizminin önemli durakları arasında yer alıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi'nin yanı sıra Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Meriç Köprüsü ve Karaağaç, ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği noktalar arasında bulunuyor.

Kent, tarihi dokusunun yanı sıra gastronomisiyle de dikkati çekiyor.

Coğrafi işaretli tava ciğeri, badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve peynir helvası, kente gelen turistlerin en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor.

Meriç ve Tunca nehirleri çevresindeki yürüyüş alanları ile kürek parkurları da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere alternatif sunuyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatili öncesinde Edirne'de otel rezervasyonları ve turlara ilginin arttığını söyledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların gezi planlarına yöneldiğini belirten Bacıoğlu, Edirne'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm destinasyonu olduğunu dile getirdi.

Selimiye Camisi'nin restorasyonunun tamamlandığını anımsatan Bacıoğlu, tarihi şehir merkezi ve Saraçlar Caddesi'ndeki düzenlemelerin turistlerin ilgisini çekmeye başladığını kaydetti.

Saros Körfezi'nde sezon hareketliliğinin başladığını aktaran Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne'miz şu anda turist ağırlamaya hazır. 9 günlük tatil boyunca şehrimizdeki müzeler de ziyaret edilebilir. Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde farklı temalara sahip müzelerimiz bulunuyor. Edirne'ye 2 veya 3 günlük bir planlamayla vakit ayrılmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Tüm Marmara Bölgesi'ndeki vatandaşlarımızı ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarını Edirne'yi ve çevresini gezmeye davet ediyoruz. Turizmciler olarak misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Müzelerimizle, deniz kenarlarımızla, şehir merkezlerindeki konaklama ve gastronomi mekanlarımızla hazır olduğumuzu söyleyebiliriz.

Ramazan Bayramı'nın ardından soğuk havaların devam etmesi nedeniyle insanlar tatil planlarını erteledi. Bu dönem baharın sonuna denk gelmesi ve deniz sezonunun açılması nedeniyle ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Sınır kapılarımızdan girişlerle birlikte 50 binden fazla ziyaretçinin şehrimize geleceğini öngörüyoruz."

Tekirdağ sahilleri öne çıkıyor

Marmara Denizi kıyısındaki uzun sahil şeridiyle dikkati çeken Tekirdağ da yaz sezonunun yaklaşmasıyla tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, özellikle Şarköy, Mürefte ve Kumbağ sahillerinin İstanbul'a yakın konumları nedeniyle kısa süreli tatil planlayanların ilk tercihleri arasında bulunduğunu söyledi.

Tekirdağ'da denizin yanı sıra gastronomi turizminin de ilgi gördüğünü anlatan Karaküçük, Tekirdağ köftesi başta olmak üzere yöresel lezzetlerin turistlerin ilgisini çektiğini ifade etti.

Kırklareli doğa tutkunlarının gözdesi

Sakin şehir atmosferi, temiz havası ve doğal alanlarıyla öne çıkan Kırklareli, özellikle kamp ve doğa turizmiyle dikkati çekiyor.

Avrupa'nın sayılı subasar ormanları arasında gösterilen İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nın bayram tatilinde bölgenin en yoğun destinasyonlarından biri olması bekleniyor.

Doğa yürüyüşü, kano ve kamp imkanları sunan longoz ormanlarının yanı sıra Dupnisa Mağarası, Demirköy ormanları ve kıyı şeridi de ziyaretçilerin tercih ettiği rotalar arasında bulunuyor.

Karadeniz kıyısındaki İğneada ve Kıyıköy'de ise deniz, doğa ve sakinlik bir arada yaşanabiliyor.

Bölgedeki bungalov tesisler, kamp alanları ve doğa otellerinde bayram öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşandığı belirtiliyor.

?"Kırklareli doğası, kültürü ve tarihiyle önemli bir yere sahip"

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Damla Erdem, AA muhabirine, Kırklareli'nin doğa, kültür, deniz ve gastronomi açısından önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin özellikle son yıllarda destinasyon çekiciliği ön plana çıkan bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Erdem, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin burada huzur bulduğunu belirtti.

"Kırklareli doğası, kültürü ve tarihiyle önemli bir yere sahip." diyen Erdem, şöyle konuştu:

"Özellikle İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Avrupa'nın en büyük ve dünyada nadir görülen longoz ekosistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Mert Gölü, Dupnisa Mağarası, Hamam Gölü, bağ rotaları ve Trakya'ya özgü mutfağıyla bölge önemli bir turizm potansiyeli taşıyor.

Bence Kırklareli'ni özel kılan en önemli unsur, buraya gelen ziyaretçilerin sadece bir yer görmemesi. Ziyaretçiler, kaliteli bir deneyim ve huzur hissiyle buradan ayrılıyor.

Kırklareli, doğayla iç içe, kültür ve doğa turizminin bir arada yaşanabildiği, bağ rotalarında gezilebilen özel bir deneyim sunuyor. Bu kapsamda turistlerimizi Kırklareli'ne davet ediyor, keyifli ve unutulmaz bir deneyim yaşamalarını istiyoruz."