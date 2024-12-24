Trakya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sabaha karşı başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini bekledi.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte aralıklarla sürecek sağanağın cuma günü yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta boyu aralıklarla süreceği öngörülüyor.

Sağanak Tekirdağ'da da etkili oluyor.