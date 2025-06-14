Trakya'da Şah Kartal ve Leylekler İçin Halkalama Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trakya'da Şah Kartal ve Leylekler İçin Halkalama Projesi

Trakya\'da Şah Kartal ve Leylekler İçin Halkalama Projesi
14.06.2025 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşlar için 5 yıllık halkalama projesi başlatıldı.

KUŞLARIN göç rotasında yer alan Trakya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartal ile leylek yavruları için halkalama çalışması başlatıldı. 5 yıllık proje boyunca; 500 leylek ve 100 şah kartalın halkalanması, en az 15 şah kartal ve 5 leyleğe de uydu vericili GPS takılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1'inci Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.(TREDAŞ) iş birliğiyle 'Trakya'nın kuşlarını halkalıyoruz' projesi kapsamında nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartal ile leylek yavruları halkalanmaya başlandı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak köyünde projenin ilk adımı atılarak, halkalama çalışması başlatıldı. Proje kapsamında 5 yıl içinde 500 leylek ile 100 şah kartalı halkalanarak, göç rotalarını, yaşam sürelerini, üreme başarılarını ve karşılaştıkları tehditleri bilimsel verilerle izlemek, elde edilen bilgiler doğrultusunda etkili koruma stratejileri geliştirme hedefleniyor.

HEDEF 500 LEYLEK VE 100 ŞAH KARTAL

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncay Başoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, kuşlar halkalandı. DKMP 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Trakya'nın kuş göç yolları üzerindeki stratejik konumu ve sahip olduğu; biyolojik çeşitlilik dikkate alınarak başlatılan projede, şah kartal ve leylek türleri başta olmak üzere, bölgedeki kuşların bilimsel olarak izlenmesi ve korunmasına yönelik uzun soluklu bir süreç başlatıldığını söyledi. Ulu, "Projenin temel hedefi, bireylerin göç yollarını, yaşam alanlarını ve üreme başarılarını belirlemek, insan kaynaklı tehditleri ortaya koymak ve tüm bu verilerle koruma stratejileri geliştirmek. 5 yıllık proje boyunca; 500 leylek ve 100 şah kartalın halkalanması, ayrıca en az 15 şah kartal ve 5 leyleğe uydu vericili GPS takılması hedefleniyor. Bu kapsamda ilk yıl şah kartal ve leylekler halkalanacak; ikinci yıldan itibaren ise halkalama çalışmaları ile birlikte uydu vericili GPS ile bireysel takip süreci başlayacak. Bu çalışmalara, önümüzdeki süreçte Trakya Bölgesi'nde diğer öncelikli türler de dahil edilecek ve böylece Trakya'daki biyolojik çeşitliliğin bütüncül olarak izlenmesi sağlanacak" diye konuştu.

'DOĞAYLA UYUMLU YENİ PROJELER GELİŞTİRDİK'

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, Trakya'da doğayla uyumlu çözümlere yönelik projeler geliştirdiklerini belirterek, "Çünkü biliyoruz ki; doğa varsa biz de varız. Bu anlayışla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile başlattığımız iş birliği, bizim için yalnızca bir proje olmanın ötesinde; Trakya'nın vazgeçilmez misafirleri leyleklerimizin ve görkemli şah kartalın yaşam alanlarını korumaya ve doğanın dengesini sürdürülebilir şekilde desteklemeye yönelik güçlü bir adımdır. Bu yolculuk, biyolojik çeşitliliğin ve ortak geleceğimizin korunmasına yönelik kararlı bir çabadır. Projemiz, sulak alanlardan meralara, ormanlardan açık arazilere kadar pek çok yaşam alanının, yaban hayatı açısından ne denli kıymetli olduğunu da gözler önüne serecek. Amacımız; doğa koruma bilincini Trakya'nın tarlalarından okullarına, şehirlerinden köylerine kadar tüm bölgeye yaymak ve bu bilinci hep birlikte yaşatmaktır" dedi. Ergin, bugüne kadar Trakya'nın çeşitli alanlarında yaklaşık bin leylek platformu montajı gerçekleştirdiklerini, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Güncel, Kartal, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Şah Kartal ve Leylekler İçin Halkalama Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan İran’a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
Fernando Muslera’nın yeni takımı belli oldu Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’da Sacha Boey’dan müjde var Transferde olumlu gelişme Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme
Tel Aviv’de İran’ın vurduğu binada yangın çıktı Tel Aviv'de İran'ın vurduğu binada yangın çıktı
Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı
İran’dan nokta atışı Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
Gazze için yürüyenlere Mısır’da müdahale HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı
Alisson Becker’den Galatasaray’a cevap Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
İran saldırıya geçti Tel Aviv’den canlı yayın İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın

20:27
Beştepe’de güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
19:26
İsrail, İran’a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
İsrail, İran'a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
18:43
İsrail, İran’ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars’a saldırı düzenledi
İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
02:48
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı
İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
02:34
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı
Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
02:20
İsrail, İsfahan’daki nükleer enerji santraline saldırdı
İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
01:54
İranlı General Vahidi: İsrail’e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
01:35
İran’dan 2. saldırı Fırlatılan füze Tel Aviv’e böyle düştü
İran'dan 2. saldırı! Fırlatılan füze Tel Aviv'e böyle düştü
00:42
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
23:45
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
23:34
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
23:15
İran saldırıya geçti Tel Aviv’den canlı yayın
İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın
22:48
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 20:49:03. #7.13#
SON DAKİKA: Trakya'da Şah Kartal ve Leylekler İçin Halkalama Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.