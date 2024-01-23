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Trakya'da Soğuk Hava Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Trakya'da Soğuk Hava Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta sonu etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Edirne'de hava sıcaklığı gece sıfırın altında 3 dereceye düşerek çatılar ve bitkileri kırağıyla kapladı. Tekirdağ'da ise soğuk hava buzlanmalara neden oldu. Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle buzlanmalar görüldü.

Trakya\'da Soğuk Hava Yaşamı Olumsuz Etkiledi
23.01.2024 - 09:55,
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Trakya'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta sonu etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırında altında 3 dereceye düştüğü Edirne'de çatılar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları buz tuttu.

Tekirdağ'da ise soğuk hava buzlanmalara neden oldu.

Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte süs havuzları buzla kaplandı.

Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle buzlanmalar görüldü.

Kaynak: AA
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