Trakya'da Zincir Marketlerde Ramazan Denetimi - Son Dakika
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Trakya'da Zincir Marketlerde Ramazan Denetimi

Trakya\'da Zincir Marketlerde Ramazan Denetimi

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de ramazan ayı öncesinde zincir marketlerde yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve etiket kontrolü gerçekleştirildi. Denetimlerde, ürün fiyatları ile etiketler arasındaki farklar incelenirken, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Edirne ve Tekirdağ'da da benzer denetimlerin yapıldığı ve ramazan ayında da denetimlerin devam edeceği bildirildi.

29.02.2024 11:37  Güncelleme: 11:37
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Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de ramazan ayı öncesinde zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Görevliler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceledi.

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyat listeleri kontrol edildi.

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen üretici, tedarikçi veya perakende işletmelere idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Edirne'de, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de kent merkezi ve ilçelerdeki zincir marketlerde denetimler gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da da ekipler zincir marketlerde denetim yaptı.

Trakya'da denetimlerin sıklaştırıldığı ve ramazan ayında da devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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