Trakya’ya kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Trakya’ya kuvvetli sağanak uyarısı

12.06.2026 12:44
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Trakya'da, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor, tedbirli olunmalı.

Trakya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların Edirne'nin güneyinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya’ya kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

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