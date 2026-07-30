Trakya\'nın Bitki Zenginliği Belgelenecek

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren EDTU Herbaryumu, Trakya'nın bitki çeşitliliğini bilimsel yöntemlerle belgeleyerek araştırmacılara veri sunuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aybeke sorumluluğunda çalışmalarını sürdüren herbaryumda, sahadan toplanan bitki örneklerinin tür teşhisleri yapılıyor ve örnekler uluslararası standartlara uygun şekilde arşivleniyor.

Aybeke, herbaryumun temel amacının Trakya'nın floristik zenginliğini ortaya koymak ve bölgenin biyolojik hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

Koleksiyonda yaklaşık 30 bin kurutulmuş bitki örneğinin bulunduğunu belirten Aybeke, ayrıca 560 tohum ve meyve, 350 odun ve kozalak ile 300'e yakın şapkalı mantar örneğinin muhafaza edildiğini ifade etti.

Herbaryumda fosil bitkiler ile ekonomik botanik materyallerinin de yer aldığını aktaran Aybeke, koleksiyonun botaniğin yanı sıra tarım, ormancılık ve çevre bilimleri alanındaki araştırmalara da katkı sunduğunu dile getirdi.

Kanada, Japonya, Şili ve Hong Kong'dan gönderilen yaklaşık 500 bitki kataloğunun da koleksiyona kazandırıldığını anlatan Aybeke, herbaryumun uluslararası bilgi paylaşımına açık bir bilimsel merkez olduğunu kaydetti.

Herbaryumda mevcut koleksiyonun korunmasının yanı sıra yeni bitki kayıtlarının belirlenmesi ve bölgesel biyolojik çeşitliliğin izlenmesine yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

Lisansüstü tez çalışmalarının bu sürece önemli katkı sağladığını belirten Aybeke, herbaryumun öğrenciler ve araştırmacılar için eğitim ve araştırma laboratuvarı işlevi gördüğünü söyledi.

Koleksiyondaki örneklerin nem ve böceklenmeye karşı düzenli olarak korunduğunu ifade eden Aybeke, "Trakya bölgesinin bitki kompozisyonunun bugüne kadar yaklaşık yüzde 65'ini ortaya çıkardık. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla bu oranı yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.