Trakya'nın İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Trakya'nın İhracatı Rekor Kırdı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, 2023'te ihracatını %100 artırarak 1.47 milyar dolara ulaştı.

15.09.2024 10:17
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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, son 4 yılın ocak-ağustos dönemlerine göre ihracattaki payını 2 kattan fazla arttırarak 1 milyar 472 milyon 691 bin 610 dolara yükseltti.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya bu yıl ocak-ağustos döneminde gerçekleştirdiği ihracat ile son 4 yılın en çok ihracatına imza attı.

Bölgeden 2020 yılında 712 milyon 359 bin 110 dolarlık dış satım gerçekleştirilirken, her geçen yıl aynı dönemde ihracatını arttırdı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 2021 yılında 982 milyon 905 bin 220, 2022 yılında 1 milyar 235 milyon 707 bin 170 dolar seviyesine yükselen ihracat, 2023 yılında ise 1 milyar 409 milyon 500 bin dolara ulaştı.

Bu yılın 8 aylık döneminde ise 1 milyar 472 milyon 691 bin 610 dolarlık dış satım kayıtlara geçti.

2020 yılının ağustos ayında Tekirdağ'dan 75 milyon 720 bin 320 dolar, Kırklareli'nden 7 milyon 974 bin 490 dolar, Edirne'den 3 milyon 782 bin 80 dolar, 2021 yılında Tekirdağ'dan 116 milyon 914 bin 260, Kırklareli'nden 11 milyon 290 bin 770 dolar, Edirne'den 5 milyon 947 bin 680 dolar, 2022 yılında Tekirdağ'dan 144 milyon 178 bin 310 dolar, Kırklareli'nden 12 milyon 613 bin 210 dolar, Edirne'den 5 milyon 250 bin 370 dolar, 2023 yılında Tekirdağ'dan 170 milyon 893 bin 510 dolar, Kırklareli'nden 16 milyon 798 bin 10 dolar, Edirne'den 6 milyon 465 bin 750 dolar olarak gerçekleştirildi.

Geçen ay ise Tekirdağ'dan 165 milyon 299 bin 630 dolar, Kırklareli'nden 14 milyon 215 bin 590 dolar, Edirne'den de 8 milyon 40 bin 370 dolarlık dış satım yapıldı.

Bölgede en çok dış satımı gerçekleştirilen sektörlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller öne çıktı.

Son 4 yılda Kırklareli'nden en çok ihracat Bulgaristan ve Almanya'ya, Edirne'den Bulgaristan ve Bosna-Hersek'e, Tekirdağ'dan ise Almanya'ya gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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