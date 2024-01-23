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Trakya Üniversitesi Bilişim Günleri'nde öğrenciler firmalarla buluştu - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Bilişim Günleri'nde öğrenciler firmalarla buluştu

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen Bilişim Günleri etkinliğinde, bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri Trakya Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalarla bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler, firma temsilcileriyle görüşme fırsatı buldu. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, teknoparkta faaliyet gösteren şirket sayısının 125'e ulaştığını belirterek, teknoparkın öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tolga Sakallı ise öğrencilerin teknoparkta staj ve iş imkanı bulduğunu ve yapılan etkinliklerle öğrencilerin iş hayatına hazırlandığını ifade etti.

Trakya Üniversitesi Bilişim Günleri\'nde öğrenciler firmalarla buluştu
23.01.2024 - 10:15,
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Trakya Üniversitesinde düzenlenen "Bilişim Günleri" etkinliğinde bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri Trakya Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalarla bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler firma temsilcililerle görüşme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, teknoparkta faaliyet gösteren şirket sayısının 125'e ulaştığını belirtti.

Teknoparkın öğrenciler için fırsat olduğunu aktaran Rektör Tabakoğlu, "Teknopark çoğu mühendis olmak üzere 658 çalışanı ile bölgenin üniversiteden sonra en güçlü kariyere sahip elemanlarının çalıştığı çok özel bir yere dönüştü. Değerli Özgür hocamın büyük katkıları var bu hızlı yükselişte. Teknoparkımızın gelişimi mühendislik fakültemiz için de büyük önem taşıyor. Nasıl bir tıp fakültesinin olmazsa olmazı hastane ise bir mühendislik fakültesi için de teknopark olmazsa olmazdır." ifadelerini kullandı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tolga Sakallı ise bilişim alanında önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Öğrencilerin teknoparka staj ve iş imkanı bulduğunu aktaran Sakallı, yapılan etkinliklerle öğrencilerin iş hayatına hazırlandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Bilgisayar, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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