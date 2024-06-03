Trakya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Mezunları Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Mezunları Filistin'e Destek Verdi

Trakya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Mezunları Filistin\'e Destek Verdi

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunları, mezuniyet töreninde Filistinlilerin direniş sembolü kefiye takarak İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi. Törende konuşan üniversite yetkilileri, mezunları tebrik ederken, mezun hemşirelerin Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde sağlık hizmeti vereceğini belirtti. Bazı öğrenciler ise duygularını göstermek amacıyla kefiye takarak sahneye çıktı. Kefiye, Filistin halkının adalet ve özgürlük mücadelesini sembolize ediyor.

03.06.2024 14:11
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Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü başarıyla bitiren bazı öğrenciler, mezuniyet töreninde Filistinlilerin direniş sembolü kefiye takarak İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende 225 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Ahmet Hamdi Zafer, mezunları tebrik edip, meslek yaşamlarında başarı diledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise meslek hayatına başlayacak hemşirelerin Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde sağlık hizmeti vereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Bazı öğrenciler Filistin'e destek vermek amacıyla boyunlarına Filistinlilerin direnişini sembolize eden kefiye takarak sahneye çıktı.

Öğrencilerden Kübra Dağaşan, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Duygularını gözyaşları içinde ifade eden Dağaşan, "Filistin'e destek vermek için kefiye takarak törene çıktım. Mutluyum, gururluyum ama bir tarafım da hüzünlü ve acı içinde. 8 aydır bu soykırıma şahit oluyoruz, maalesef elimizden bir şey gelmiyor. İnanıyoruz ki Filistin ve Gazze bir gün özgür olacak. Çocuklar ağlamayacak, annesiz babasız kalmayacaklar. O zaman yeniden toparlanma döneminde bir sağlık çalışanı olarak oraya gitmeyi çok isterim. Biz orada hep birlikte Filistin'i ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

Filistinlilerin İsrail'e karşı direnişleriyle özdeşleşen kefiye, kendine özgü siyah-beyaz deseniyle Filistinliler tarafından sıkça kullanılıyor. Kefiye, Filistin halkının adalet ve özgürlük mücadelesini sembolize ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Mezunları Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika

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