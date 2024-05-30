Trakya Üniversitesi İzzet Erbay Teknoloji Müzesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trakya Üniversitesi İzzet Erbay Teknoloji Müzesi Açıldı

Trakya Üniversitesi İzzet Erbay Teknoloji Müzesi Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Trakya Üniversitesi İzzet Erbay Teknoloji Müzesi'nin açılışı programına katıldı. Çoştu, müzenin açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda teknoloji ve inovasyon alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin yerli otomobili Togg projesi ve diğer hava araçları gibi teknoloji ürünlerinin başarılarını gururla gördüğümüzü belirtti. Müze, İzzet Erbay'ın kişisel koleksiyonu ve bağışlarla oluşturulan teknolojik eşyaları sergilemektedir.

30.05.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Trakya Üniversitesi İzzet Erbay Teknoloji Müzesi'nin açılışı programına katıldı.

Çoştu, Ahmet Karadeniz Yerleşkesi'ndeki İzzet Erbay Teknoloji Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda atılan önemli adımlarla teknoloji ve inovasyon ekosistemlerinde önemli bir gelişimler kaydedildiğini söyledi.

Teknoloji alanındaki atılımlara örnek veren Çoştu, "Önemli kapasiteye ulaşmış durumdayız ve bunun çıktılarını hep beraber gururla görüyoruz. Yerli, milli otomobilimiz Togg projesi böyle bir kapasitenin ve yetkinliğin ürünü. Kaan, Gökbey, Hürkuş, Hürjet gibi hava araçlarımız uçaklarımız, helikopterlerimiz, Bayraktar İHA'lar böyle bir yetkinliğin ürünü. Dolayısıyla bundan sonra inşallah bu teknoloji ürünlerinin çıktılarını, etkilerini hep beraber daha fazla görüyor olacağız." dedi.

Çoştu, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun başarılı teknolojik çalışmalar sonucunda gerçekleştiğine işaret etti.

Müzede teknolojik gelişimin seyrinin açıkça görülebildiğinin altını çizen Çoştu, "Burada milli teknoloji hamlesinin ürünlerine yer verdik ama inşallah bundan sonra daha fazlasını da geliştirerek, üreterek burada yer vermeye devam ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Çoştu, müzenin mühendis adaylarına ilham vermesini temenni etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Edirne'nin teknoloji tarihi açısından önemli bir kent olduğunu anımsatan Tabakoğlu, "Fatih'in doğduğu, havan topunun, şahi toplarının icat edildiği yerdeyiz. İHA'larımız Keşan'dan uçuyor. Edirne'nin bu konuda önemli bir yeri var." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Edirne Valisi Yunus Sezer, Çoştu ve Tabakoğlu müzeyi gezdi.

İzzet Erbay Teknoloji Müzesi hakkında

TRT'de 1961-1992 yılları arasında teknisyen olarak çalışan İzzet Erbay, 1993 yılında vefat etti.

Müzede, Erbay'ın kişisel koleksiyonundaki teknolojik eşyaların yanı sıra bağış yoluyla toplanan televizyon, radyo, telefon, bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar yer alıyor.

Müze, Erbay'ın kızları İstanbul Üniversitesi Müzecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay ve Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mutlu Erbay'ın Trakya Üniversitesi iş birliğinde yaptığı çalışmalarla hazırlandı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Zekeriya Çoştu, Türkiye, TOGG, Sanat, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi İzzet Erbay Teknoloji Müzesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
17:43 Süper Lig’e son bilet İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11’leri Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 18:25:45. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi İzzet Erbay Teknoloji Müzesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement