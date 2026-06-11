Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende, öğrencilerin iki yıl önce büyük umutlarla başladıkları eğitim yolculuğunu tamamlayarak yeni bir hayata adım attıklarını söyledi.

Trakya Üniversitesinde veda yerine vefanın olduğunu belirten Hatipler, "Trakya Üniversiteli olmak bir ayrıcalıktır. Trakya Üniversitesi mezunu ve mensubu olmak demek Balkanların en uç noktasından Kuzey Afrika'ya kadar uzanan bu coğrafyada paydaş bulmak demektir. Trakya Üniversitesinden mezun olmak Balkan coğrafyasının Türkiye'nin en güçlü eğitim kadrosuna sahip üniversitesinden mezun olmak demektir." dedi.

Öğrencileri tebrik eden Hatipler, velilere ve öğretim görevlilerine de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülüm Burcu Dalkıran da öğrencilere iş yaşamında başarı diledi.

?Okul birincisi Hüseyin Emre Kargı ise Trakya Üniversitesi'nde tecrübeler ve bilgiler edindiğini belirterek, kendisine destek olan ailesine, arkadaşlarına ve öğretim görevlilerine teşekkür etti.

Kapıkule Gümrük Müdürü Hayati Demir de beş yıldır yüksekokulda ders verdiğini belirterek, kendisine bu fırsatı veren Hatipler'e teşekkür etti. Tecrübelerini gençlere aktardığını dile getiren Demir, mezunlara iş yaşamında başarı diledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

Tören, tüm mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından meslek yemini edilmesi ve 350 öğrencinin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.