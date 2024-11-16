Trakya Üniversitesi'nde Diyabet ve Obezite Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi'nde Diyabet ve Obezite Merkezi Açıldı

Trakya Üniversitesi\'nde Diyabet ve Obezite Merkezi Açıldı

TÜ Tıp Fakültesi'nde çocuk ve ergenler için yeni bir sağlık merkezi açıldı, sağlık hizmetleri geliştirilecek.

16.11.2024 10:16
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Çocuk-Ergen Diyabet ve Obezite Uygulama Merkezi açıldı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, üniversite hastanesinin hizmetleriyle gurur duyduklarını belirtti.

Açılan ünitenin çocuk ve ergenlerin tedavisinde birçok eksikliği tamamlayacağını belirten Hatipler, ünitenin problemlerin başlamadan önlenmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

TÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise erken yaşta obezite ve diyabet hastalıklarının teşhisinin ve tedavisinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Açılışa, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

TÜ öğretim üyeleri 33. Ulusal Üroloji Kongresinde ödüle layık görüldü

Trakya Üniversitesi Üroloji ve Tıbbi Patoloji anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri 33. Ulusal Üroloji Kongresinde ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen kongreye katılan Prof. Dr. Ebru Taştekin, Doç. Dr. Hakan Akdere, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Çevik, Arş. Gör. Göktan Altuğ Öz, Arş Gör. Mustafa Ozan Ataçer, Arş Gör. Meltem Ayyıldız Mercan ortak çalışmalar kapsamında "Peyronie Plak İndüksiyonu Yapılan Sıçanlarda Androjenin Etkisi" başlıklı sözlü bildiriyi hazırladı.

Kongrede bildiriyi sunan öğretim üyeleri, "En İyi Sözlü Bildiri" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'nde Diyabet ve Obezite Merkezi Açıldı - Son Dakika

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