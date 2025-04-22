Trakya Üniversitesi\'nde Fidan Dikimi Etkinliği

Trakya Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, üniversite mensuplarının dünyaya yeni gelen çocukları için fidan dikti.

Balkan Yerleşkesi'nde 15 Temmuz Yolu Gül Bahçesi yanında gerçekleştirilen etkinlikte, 2024-2025 akademik yılında doğan 72 çocuğun ismini taşıyan çınar ve ıhlamur fidanları toprakla buluşturuldu.

Programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Genel Sekreter İlyas İpek, dekanlar, akademik ve idari personel katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, "Biz de çocuklarımızın anne ve babalarına birer ağaç hediye etmek istedik. Fidanlar çocuklarınızla birlikte büyüyecek. Bu fidanların gelecekte birer hatıra ağacına dönüşmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler de çınar ve ıhlamur ağaçlarının taşıdığı sembolik anlamlara dikkat çekerek çınarın köklü olmayı ve sağlam adımlarla geleceğe yürümeyi, ıhlamurun ise incelik ve zarafeti temsil ettiğini söyledi.

Üniversitenin tüm çalışmalarını sevgiyle ve insan odaklı bir yaklaşımla sürdürdüklerini vurgulayan Hatipler, "Bu etkinlik sadece bir fidan dikimi değil, aynı zamanda toprağa sevgi bırakmak anlamı taşıyor. Dilerim çocuklarımız bu ıhlamur ağaçlarının gölgesinde büyürler." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından aileler, çocuklarının isimlerinin verildiği fidanları dikti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, katılımcıların birlikte çektirdiği toplu fotoğrafla sona erdi.