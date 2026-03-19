Trakya Üniversitesi\'nden AA\'ya Bayram Ziyareti

Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri Hüseyin Türkel ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Gökhan Zobar, Ramazan Bayramı tebrik ziyaretleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarının bayramını kutladı.

Görüşmede, üniversitenin akademik ve kültürel faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Ayrıca, yerel ve ulusal medya ile geliştirilebilecek projeler, etkinlik iş birlikleri ve kurumsal iletişimi güçlendirecek adımlar üzerinde duruldu.

Ziyarette, bilgi akışının daha hızlı ve sağlıklı sağlanmasına yönelik öneriler de değerlendirildi.