Trakya Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.
Eski Cami önünde bir araya gelen öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.
Gruptakiler adına açıklama yapan Muammer Morkoç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetli şekilde sürdüğünü belirtti.
Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından birinin boykot olduğunu belirten Morkoç, şunları kaydetti:
"Biz siviller olarak zulme açıktan destek veren firmalara ve buna göz yumanlara karşı boykota devam etmekte kararlı olduğumuzu tekrar ve tekrar ilan ediyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz."
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Muş-Varto karayolunda meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muş-Erzurum kara yolunun 24. kilometresinde meydana gelen kazada, Ahmet Sancaktutanoğlu yönetimindeki pikap ile Emre Işık yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü hayatını kaybederken, aynı araçtaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi hastane morguna götürüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılı verilerinde genelde, kadınlarda ve gençlerde en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranlarını beklediklerini söyledi. Işıkhan, hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan milletin kendisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin büyüme ve istihdam göstergelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.
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