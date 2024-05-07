Trakya Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

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Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Öğrenciler, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organizasyonunda Bolca Ana Yemekhanesi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli", " Türkiye'deki öğrenciler Filistin için birleşti", "Zulme ve zulmün ortaklarına sessiz kalmıyoruz" ve "Filistin özgür değilse tüm dünya tutsaktır" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, sloganlar atarak yerleşke içindeki Yaşam Merkezi'ne kadar "SayStop" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Burada katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Edirne ÜNİAK Teşkilat Başkanı Eren Çam, İsrail'in Filistin'e karşı yaptıkları saldırıları şiddetle kınadıklarını söyledi.

İsrail'in saldırılarının devam ettiğini belirten Çam, "209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır." dedi.

Çam, İsrail'in saldırılarının dünyanın dört bir yanında protesto edilmeye başlandığını ifade etti.

ABD'deki üniversitelerde protesto eylemleri yapıldığını anımsatan Çam, şunları kaydetti:

"Arizona'da, Florida'da, Ohio'da, Kaliforniya'da yıllardır sırtlarını dayadıkları tüm üniversiteler artık onlar için tehlikeden ibaret. İşkencelerine, soykırımlarına gelen yankılar, bağırmalar onlar için bir takım cezalandırılması gereken davranışlar. Çünkü yaptıklarının haksız olduğunu, hukuka ve vicdana aykırı olduğunu en iyi onlar biliyorlar. Bununla mücadele etmek içinde onurlu bir şekilde kendilerine direnen bilim insanlarını ve öğrencileri tutuklama yolunu tercih ediyorlar."

Çam, TÜ öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren Kaliforniya Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduklarını dile getirdi.