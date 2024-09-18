Trakya Üniversitesi Uluslararası Kongrelerde Öne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trakya Üniversitesi Uluslararası Kongrelerde Öne Çıktı

Trakya Üniversitesi Uluslararası Kongrelerde Öne Çıktı

Trakya Üniversitesi, Granada'daki Avrupa Fizyoloji Kongresi'nde 7 bildiri sundu ve AGBIOL Konferansı başladı.

18.09.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve araştırmacıları İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen 23. Avrupa Fizyoloji Dernekleri Federasyonu Kongresi'ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğretim üyeleri kongrede 7 bildiri sunarak Türkiye'yi ve Trakya Üniversitesini temsil etti.

Fizyoloji Anabilim Dalı Türkiye'den kabul edilen 36 bildirinin yüzde 19,4'ü ile kongrede en çok bildiri sunan bölüm oldu.

Trakya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Bölümü 8 bildiri sunarak diğer üniversitelerin önünde yer aldı.

Kongreye üniversiteden Prof. Dr. Levent Öztürk, Doç. Dr. Oktay Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Bilkay Serez Kaya, Uzm. Dr. Enver Arslan, Araştırma Görevlisi Ümmühan Erge ve doktora öğrencisi Gülhan Cansu Şen katıldı.

Akın muhtarlarla görüştü

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Akın, makamında düzenlenen programda, mahalle muhtarlarının halkın temsilcisi olarak belediye hizmetlerinin daha verimli şekilde ulaşmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Mahalle muhtarları ile her zaman ortak hareket edeceklerini ifade eden ???????Akın, "Muhtarlarımızla güçlü bir dayanışma ve işbirliği içindeyiz. Ortak hedefimiz, mahallelerimizdeki yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak. Bu konuda mahalle muhtarlarımıza da büyük görevler düşüyor. 'Birlikten kuvvet doğar' anlayışıyla şehrimize hizmetlerimizi en iyi şekilde götürmeye kararlıyız." dedi.

Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aykut Yaman da mahallelerdeki talepleri Akın'a ilettiklerini belirtti.

Uluslararası 6. AGBIOL Konferansı

Trakya Üniversitesinde Uluslararası 6. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri (AGBIOL) Konferansı başladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Edirne'nin bölgedeki tarımın merkezi olduğunu ve 19. yüzyıldan bu yana yabancı birçok yaşam bilimci ve botanikçinin ilgisini çektiğini ifade etti.

Türk botanikçiler ve yaşam bilimciler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda bitki örneği toplandığını ifade eden Hatipler, "Yapılan araştırmalar sonucunda yeni türlerin de keşfedildiği Edirne ve Trakya'da, 300'den fazla endemik türün olduğu ve bunların arasından 50 kadar türün ise dünyadaki en zengin popülasyonuna Edirne'nin ev sahipliği yaptığı ortaya çıkmıştır." dedi.

Organizasyon Komitesi Başkanı ve Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya ise konferansı düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek daha geniş katılımlı konferanslar düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Dünyanın 55 farklı ülkesinden 2000'e yakın yazarın katkı verdiği ve 800'ün üzerinde bildiriyle katılımın sağlandığı Uluslararası 6. AGBIOL Konferansı yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenleniyor.

Üç gün sürecek olan konferansta tarım, mühendislik ve yaşam bilimleri alanında önde gelen bilim insanlarının sözlü ve e-poster sunumları yer alacak.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Yerel Yönetim, Türkiye, Granada, İspanya, edirne, Eğitim, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Uluslararası Kongrelerde Öne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan’ı kan gölüne çevirdi İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 22:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi Uluslararası Kongrelerde Öne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement