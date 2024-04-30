Trakya Üniversitesinde 13. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi Düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesinde 13. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi Düzenlendi

Trakya Üniversitesinde 13. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi Düzenlendi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Serdar Öztora, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kongreyi 13. defa Trakya Üniversitesinde gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Dünya Aile Hekimleri Örgütünün 102 ülkede toplamda 500 bin aile doktoru olduğunu aktaran Öztora, kongrenin amacının, Avrupa çapında aile hekimlerine ve genç doktorlara ulaşmak, birincil sağlık ve hastalıkları önleme çalışmalarının ülkeler arasında örneklerini tartışmak ve çalışma alanlarında yeni araştırmalar ve fikirlere ulaşmak olduğunu vurguladı. Öztora, kongrenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.

30.04.2024 14:44
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Trakya Üniversitesinde 13. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Serdar Öztora, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kongreyi 13. defa Trakya Üniversitesinde gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Dünya Aile Hekimleri Örgütünün 102 ülkede toplamda 500 bin aile doktoru olduğunu aktaran Öztora, kongrenin amacının, Avrupa çapında aile hekimlerine ve genç doktorlara ulaşmak, birincil sağlık ve hastalıkları önleme çalışmalarının ülkeler arasında örneklerini tartışmak ve çalışma alanlarında yeni araştırmalar ve fikirlere ulaşmak olduğunu vurguladı.

Öztora, kongrenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Copenhang Üniversitesi EUROPREV Başkanı Prof. Dr. John Brodersen da etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kongreye, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Edirne'de trafik jandarması okul servislerini denetledi

Edirne'de jandarma ekiplerinin okul servislerine yönelik denetimleri devam ediyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik jandarması, Büyükdöllük köyünde eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servislerini denetledi.

Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

"Hipertansiyon ve İş Yeri Sağlığı Uzlaşı Raporu" yayımlandı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Servet Altay, Doç. Dr. Muhammet Gürdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kaya ve Prof. Dr. Gürcan Altun'un katkılarıyla "Hipertansiyon ve İş Yeri Sağlığı Uzlaşı Raporu" yayımlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ileri yaşlarda artan yaygın bir halk sağlığı sorunu olan hipertansiyonla çalışma hayatının etkisiyle daha sık karşılaşıldığı belirtildi.

İş yerlerinde hipertansiyona yönelik farkındalığı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, düzenli periyodik muayenelerin yapılmasını sağlamak ve gereken önlemlerin almak için Türk Kardiyoloji Derneği hipertansiyon çalışma grubunun hayata geçirdiği Hipertansiyon ve İş Yeri Sağlığı Uzlaşı Raporu yayımlandı.

Birçok farklı disiplinin katkı sağladığı rapora Altay, Gürdoğan, Kaya ve Altun katkı sağladı.

Jandarma ekipleri KADES'i tanıttı

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES'in tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler İpsala ilçesi Kumdere ve İbriktepe köylerinde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

KADES'in amaçları ve kullanımını anlatan ekipler broşür de dağıttı. Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

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