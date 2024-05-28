Trakya Üniversitesinde İsrail'in Refah kampına yönelik saldırısı protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trakya Üniversitesinde İsrail'in Refah kampına yönelik saldırısı protesto edildi

Trakya Üniversitesinde İsrail\'in Refah kampına yönelik saldırısı protesto edildi

Trakya Üniversitesi öğrencileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri, İsrail'in Refah kampına yönelik saldırıyı protesto etmek için bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar eşliğinde Rektörlüğe kadar yürüdü. TÜ Rektörü de gruba destek verdi. Protestoya çeşitli siyasi parti ve dernek temsilcileri de katıldı.

28.05.2024 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesinde (TÜ) İsrail'in Refah kampına yönelik saldırısı protesto edildi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) ve İHH İnsani Yardım Vakfı Edirne Temsilciliği organizasyonuyla öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, Bolca Ana Yemekhanesi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile " Gazze'de soykırım var", "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil", "Hepimiz Gazzeliyiz, hepimiz Hamasız", "Özgür Filistin" yazılı dövizler ve " Türkiye'nin üniversiteleri de ayağa kalkmalı" yazılı pankartlar taşıyan grup, slogan atarak Rektörlüğe kadar yürüdü.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da karşıladığı gruba destek verdi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Trakya Bölge Koordinatörü Ömer Bozkurt, yaptığı açıklamada İsrail'in 8 aydır devam eden soykırımının günden güne artarak devam ettiğini söyledi.

Artık kınama zamanının geçtiğini, tüm dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirten Bozkurt, "Bizler sözümüzü verdik, ne bir başınayız ne de yalnızız. Bütün dünya ve bütün insanlık zulme karşı bir arada. Eylemden ne olur demeksizin, her gün ve her saat Filistin için ribatta olan insanlık, devletleri harekete mutlaka geçirecektir. Bunun örneği geçtiğimiz hafta İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin'i özgür bir devlet olarak tanımasıydı." dedi.

Eylemlerin tüm dünyayı sararak meclisleri harekete geçireceğini ifade eden Bozkurt, zaferin inananların olacağını kaydetti.

Protestoya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rasim Özgün, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, HÜDA PAR İl Başkanı Bayram Kınay, AK Parti Edirne ÜNİAK Başkanı Eren Çam, TÜ Anadolu Gençlik Topluluğu Başkanı Ömer Seyfettin Tunç, İHH İnsani Yardım Vakfı İl Temsilcisi Çetin Demirkılıç, HAK-İŞ İl Başkanı Emre Promet, İlim Yayma Cemiyeti ve Cihannüma Derneği üyeleri de destek verdi.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Filistin, AK Parti, Türkiye, Gençlik, Edirne, İsrail, Gazze, Refah, İHH, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde İsrail'in Refah kampına yönelik saldırısı protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
13:46 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
13:33 Taraftarı heyecan bastı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu bitiriyor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 15:19:40. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesinde İsrail'in Refah kampına yönelik saldırısı protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement