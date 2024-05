Trakya Üniversitesinde İsrail\'in Refah kampına yönelik saldırısı protesto edildi

Güncel

Trakya Üniversitesinde (TÜ) İsrail'in Refah kampına yönelik saldırısı protesto edildi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) ve İHH İnsani Yardım Vakfı Edirne Temsilciliği organizasyonuyla öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, Bolca Ana Yemekhanesi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile " Gazze'de soykırım var", "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil", "Hepimiz Gazzeliyiz, hepimiz Hamasız", "Özgür Filistin" yazılı dövizler ve " Türkiye'nin üniversiteleri de ayağa kalkmalı" yazılı pankartlar taşıyan grup, slogan atarak Rektörlüğe kadar yürüdü.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da karşıladığı gruba destek verdi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Trakya Bölge Koordinatörü Ömer Bozkurt, yaptığı açıklamada İsrail'in 8 aydır devam eden soykırımının günden güne artarak devam ettiğini söyledi.

Artık kınama zamanının geçtiğini, tüm dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirten Bozkurt, "Bizler sözümüzü verdik, ne bir başınayız ne de yalnızız. Bütün dünya ve bütün insanlık zulme karşı bir arada. Eylemden ne olur demeksizin, her gün ve her saat Filistin için ribatta olan insanlık, devletleri harekete mutlaka geçirecektir. Bunun örneği geçtiğimiz hafta İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin'i özgür bir devlet olarak tanımasıydı." dedi.

Eylemlerin tüm dünyayı sararak meclisleri harekete geçireceğini ifade eden Bozkurt, zaferin inananların olacağını kaydetti.

Protestoya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rasim Özgün, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, HÜDA PAR İl Başkanı Bayram Kınay, AK Parti Edirne ÜNİAK Başkanı Eren Çam, TÜ Anadolu Gençlik Topluluğu Başkanı Ömer Seyfettin Tunç, İHH İnsani Yardım Vakfı İl Temsilcisi Çetin Demirkılıç, HAK-İŞ İl Başkanı Emre Promet, İlim Yayma Cemiyeti ve Cihannüma Derneği üyeleri de destek verdi.