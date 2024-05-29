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Trakya Üniversitesinde "Srebrenitsa Konferansı" düzenlendi.

Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Bosna Hersek vatandaşı Enes Turbıc, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki konferansta, Saraybosna'nın Sırplar tarafından günlerce kuşatıldığını söyledi.

Avrupa'nın en uzun kuşatmasının yaşandığını belirten Turbıc, "Stalingrad'dan daha uzun sürdü. 5 Nisan 1992'den 29 Şubat 1996'ya kadar 44 ay boyunca sürmüştür. 11 bin kişi katledilmiştir. 1600 çocuk öldürülmüştür." dedi.

Srebrenitsa'da işlenen soykırım kurbanlarına ait toplu mezarlar olduğunu dile getiren Turbıc, şunları kaydetti:

"Srebrenitsa kurbanlarının kalıntıları 407 yerde bulundu. Toplu infazlar gerçekleşti. İlk büyük toplu infaz 13 Temmuz 1995'te Cerska Vadisi'nde gerçekleşmiştir. Kurbanlar yolun bir tarafında sıraya girmeye zorlanırken, diğer taraftan Sırp askerleri onlara ateş açmıştır. Aynı günün öğleden sonrasında Sırp VRS askerleri el bombaları, tüfekler ve tanksavar silahları kullanarak Kravica'daki bir depoda 1300'den fazla kişiyi öldürmüştü. Bu kurbanların çoğu, daha önce yaklaşık 200-300 erkeğin öldürüldüğü Sandici'deki çayırda yakalanmıştır. Yaklaşık 1000 erkeğin son toplu idamı ise 15-16 Temmuz'da Kozluk yakınlarında gerçekleştirilmiştir. "

Savaşta camiler yıkıldı, türbeleri ve mezarlar yok edildi

Turbıc, savaşta camilerin yıkıldığını, türbelerin ve mezarların yok edildiğini anlattı.

Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti Ordusu kontrolündeki bölgede 534, Hırvat Savunma Konseyi kontrolündeki bölgede ise 80 caminin yıkıldığını belirten Turbıc, "Bosna Hersek'te 1992 öncesinde mevcut olan 1144 caminin yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü. Savaştan önce Srebrenica'da 23 cami, 3 mescit, 1 İslam merkezi ve 1 mektep vardı. Bunlar savaşta tamamen yok edildi." diye konuştu.

Yaşamını yitirenlerin anıldığı ve dua edildiği konferansa, TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.