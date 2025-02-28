TRAKYAKA Toplantısı Tekirdağ'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TRAKYAKA Toplantısı Tekirdağ'da Yapıldı

TRAKYAKA Yönetim Kurulu toplantısı, Tekirdağ'da çeşitli projeler ve planlar üzerinde görüşüldü.

28.02.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yapılan toplantı, Vali Recep Soytürk, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, TRAKYKA Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Şahin, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ve TRAKYAKA Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin "Dört Mevsim Rotasının Oluşturulması ve Gastronomi Okulunun Kurulması" isimli projede bütçe revizyonunun yeniden görüşülmesiyle başladı.

Ardından Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planında üç ili ilgilendiren ortak konularda ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin belirlediği kararlar görüşüldü.

Daha sonra Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi ve Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği programı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, 2025 yılı Dış Ticaret Okulu Eğitim Programı ile 2025 Teknik Destek Programları hakkında bilgi verilirken, mevzuat güncelleme çalışmaları kapsamında kurum içi yönergelerde yapılan revizyon görüşüldü.

TRAKYAKA'nın, 2024 yılı faaliyet raporu görüşülüp, genel sekreterin 2025 yılı için mal ve hizmet alımı yetki sınırları belirlendi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRAKYAKA Toplantısı Tekirdağ'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
08:44 AK Partili Şamil Tayyar’dan “Öcalan“ sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu AK Partili Şamil Tayyar'dan "Öcalan" sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?
08:06 Soylu’dan Öcalan’ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
22:16 Öcalan’ın mesajına IKBY, SDG ve PYD’den yanıt Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt
14:54 İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız
14:53 Mine Tugay’ın 15 yıldır dinmeyen acısı Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
14:52 Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması
14:40 Kart sahipleri dikkat Sayıları her hafta artıyor Kart sahipleri dikkat! Sayıları her hafta artıyor
14:36 Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü
14:34 Fenerbahçe’nin kasasına rekor gelir Paraları koyacak yer bulamayacaklar Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar
14:29 Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100’den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 10:29:42. #1.11#
SON DAKİKA: TRAKYAKA Toplantısı Tekirdağ'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.