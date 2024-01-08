 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trakyalı balıkçıların kayık dolusu balık tutma coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Trakyalı balıkçıların kayık dolusu balık tutma coşkusu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri'nde kurdukları ağlara takılan dev yayın balıkları karşısında şaşkınlık yaşayan Trakyalı balıkçılar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek paylaştılar.

Trakyalı balıkçıların kayık dolusu balık tutma coşkusu
08.01.2024 - 23:19,
Abone Ol

Kayık dolusu balık tutan Trakyalının coşkusu

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Türkiye Yunanistan sınırında akan Meriç Nehri'nde kurdukları ağlara takılan dev yayın balıkları gören balıkçıların yaşadıkları şaşkınlık anlarını cep telefonuna kaydettiler.

Meriç Nehri'nin Uzunköprü Gemici köyü yakınlarında attıkları ağlara dev yayın balıkları takılan dev yayın balıkları karşısında şaşkınlık yaşarken aralarında geçen konuşmada Trakya aksanı ile şaşkınlıklarını anlattılar.

"Timsahımsın be mübarek çok balık var be bu agda breh breh, elal olsun be aslanım bu ne büle, bir kayık balık be yer nede içeriz"

Yayın balıklarını tekneye koyarken adeta güreşen balıkçılar, balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve arkadaşları ile paylaştılar.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trakya Bölgesi, Meriç Nehri, Uzunköprü, Türkiye, Balıkçılık, Doğa, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakyalı balıkçıların kayık dolusu balık tutma coşkusu - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:52:34. #1.13#
SON DAKİKA: Trakyalı balıkçıların kayık dolusu balık tutma coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement