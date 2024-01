Trakyalı balıkçıların kayık dolusu balık tutma coşkusu

Kayık dolusu balık tutan Trakyalının coşkusu

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Türkiye Yunanistan sınırında akan Meriç Nehri'nde kurdukları ağlara takılan dev yayın balıkları gören balıkçıların yaşadıkları şaşkınlık anlarını cep telefonuna kaydettiler.

Meriç Nehri'nin Uzunköprü Gemici köyü yakınlarında attıkları ağlara dev yayın balıkları takılan dev yayın balıkları karşısında şaşkınlık yaşarken aralarında geçen konuşmada Trakya aksanı ile şaşkınlıklarını anlattılar.

"Timsahımsın be mübarek çok balık var be bu agda breh breh, elal olsun be aslanım bu ne büle, bir kayık balık be yer nede içeriz"

Yayın balıklarını tekneye koyarken adeta güreşen balıkçılar, balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve arkadaşları ile paylaştılar.