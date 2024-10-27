Trami Tayfunu Etiği: Hainan'da Alarm

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Çin'de Pasifik Okyanusu'ndan yaklaşan Trami Tayfunu nedeniyle ülkenin güneyindeki Haynan Adası'ndan çıkan tüm balıkçı gemilerinin limana çağrıldığı bildirildi.

Çin Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 20. tayfun olan Trami Tayfunu'nun bu akşam saatlerinden itibaren Güney Çin Denizi'nde ve Haynan Adası'nın güney kıyılarında etkili olması bekleniyor.

Haynan Adası'nda balıkçı gemileri limana geri çağrılırken gemilerde çalışan 50 binden fazla kişi karada güvenli bölgelere tahliye edildi.

Ada'nın en büyük şehri Sanya'da yaklaşan tayfun nedeniyle alarm seviyesi yükseltilirken idari merkezi Haikou'de askıya alınan tren seferlerinin erteleme süresi uzatıldı.

Hafta boyunca Filipinler'de etkili olan Trami Tayfunu'nun yol açtığı yağış gibi doğal afetler sonucu ülkede 81 kişinin hayatını kaybettiğini bildirilmişti.