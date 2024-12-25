Tramvay Kazasında 79 Yaşındaki Adam Yaralandı - Son Dakika
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Tramvay Kazasında 79 Yaşındaki Adam Yaralandı

Tramvay Kazasında 79 Yaşındaki Adam Yaralandı

Beyoğlu Tophane tramvay durağında yolun karşısına geçmek isteyen 79 yaşındaki Mustafa Ayan tramvayın altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayan'ın tedavisi sürüyor.

25.12.2024 10:20  Güncelleme: 10:24
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Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU Tophane tramvay durağında yolun karşısına geçmek isteyen 79 yaşındaki Mustafa Ayan'ın tramvayın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı olarak kurtarılan adamın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Tophane tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Ayan, Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvayın altında kaldı. Duraktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

TRAMVAYIN ALTINDA KALDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, tramvayın altında sıkışan Ayan'ı çalışmalar sonucunda kurtardı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa alınan Ayan, Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan adamın bilincinin açık olduğu öğrenilirken, kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

VATMAN SERBEST KALDI

Diğer yandan olayla ilgili gözaltına alınan vatman Tuğrul D.'nin ifadesinin alınması ve 'Taksirle yaralama' suçundan adli işleminin yapılması sonrasında savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldığı öğrenildi. Vatman Tuğrul D.'nin ifadesinde seferi gerçekleştirdiği sırada Mustafa Ayan'ın bir anda raylara çıktığını ve adamı görmediğini söylediği öğrenildi. Yaşanan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

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