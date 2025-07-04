TREDAŞ Aşırı Sıcaklarda Kesintisiz Enerji İçin Çalışıyor - Son Dakika
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TREDAŞ Aşırı Sıcaklarda Kesintisiz Enerji İçin Çalışıyor

TREDAŞ Aşırı Sıcaklarda Kesintisiz Enerji İçin Çalışıyor
04.07.2025 13:12
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TREDAŞ, yaz aylarında artan enerji talebini karşılamak için 7/24 çalışarak kesintileri önlüyor.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'de (TREDAŞ) görevli "enerji timleri", yüksek sıcaklıklarda kesintisiz enerji sağlamak için yoğun çaba gösteriyor.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 20 bin kilometrekare alanda 300 bin direk, 20 bin kilometre elektrik hattı, 10 bini aşkın trafoyla faaliyet yürüten TREDAŞ ekipleri, aşırı sıcaklarda da özveriyle çalışma yapıyor.

Ekipler, artan sıcaklıklar ve klima kullanımıyla yükselen tüketimlere karşısında kesinti olmaması ve elektrik talebini karşılamak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

TREDAŞ Arıza Onarım Bakım Sorumlusu Ülkü Can, gazetecilere, ekiplerin sürekli sahada olduğunu söyledi.

Kentte yaz aylarında elektrik tüketiminin arttığını belirten Can, "Trakya'da kaliteli enerji vermenin sorumluluğunun farkındayız. Ülkemizde ve bölgemizde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkmasından dolayı şebekelerde bazı riskler de oluşmaktadır. Bunlara sürekli önlem alarak ilerliyoruz. Kontrollerimizi yapıyoruz. Hatlarımızı takip eden İHA'larımız var. Devamında jeneratörlerimiz, kablo tesis araçlarımız, ekipmanlarımızla düzenli olarak şebeke takibindeyiz." dedi.

Can, arıza olmadan önce müdahale edip planlı kesintiyle bakım yapmaya çalışarak insanları mağdur etmemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Tecrübeli kadroyla idari koordinasyonun başarısıyla kaliteli enerji vermeye çalıştıklarını aktaran Can, "En ufak sorunda vatandaşların ihbar etmesini bekliyoruz. Biz şebekeyi her zaman izliyoruz ama kişilerin bildirimleri de bizim için çok değerli. Düzenli bakımlarımız var ama yaza özel daha kapsamlı bakımlarımız oluyor. Termal özellikli İHA'larımız var. Gelen bulgulara karşı hemen onarımlar başlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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