TREDAŞ, Şah Kartalları İçin Elektrik Hatlarını İzole Ediyor - Son Dakika
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TREDAŞ, Şah Kartalları İçin Elektrik Hatlarını İzole Ediyor

TREDAŞ, Şah Kartalları İçin Elektrik Hatlarını İzole Ediyor

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, nesli tükenme tehdidi altında olan şah kartalları için elektrik tellerini izole edip güvenli uçuş rotası oluşturuyor. Kırklareli Doğa ve Kültür Derneği üyelerinin gözetiminde yapılan çalışmada, şah kartallarının bulunduğu alandaki 75 elektrik direğinde işlem yapıldı. Şah kartallarının yuvalarından ayrılan yavruların yüzde 67'si elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybediyor. TREDAŞ, bu durumu önlemek için hızla izolasyon çalışmalarına başladı ve Trakya'nın şah kartallar için daha güvenli bir alan olmasını hedefliyor.

10.07.2024 11:27
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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, nesli tükenme tehdidi altında olan şah kartalları için elektrik tellerini izole edip güvenli uçuş rotası oluşturuyor.

TREDAŞ arıza bakım ekipleri, Kırklareli Doğa ve Kültür Derneği üyelerinin gözetiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki şah kartallarının rotaları ve yuvalarına yakın bölgelerde çalışma yapıyor.

Sepetli araç yardımıyla elektrik hatlarını izole eden ekipler, şah kartallarının bulunduğu alandaki 75 elektrik direğinde işlem yapmaya başladı. Şu ana kadar 7 direkteki teller izole edildi.

"Hedefimiz Trakya'nın şah kartallar için daha güvenli bir alan olmasını sağlamak"

Kırklareli Doğa ve Kültür Derneği üyesi belgesel yapımcısı ve kuş gözlemcisi Mehmet Hanay, AA muhabirine, Trakya'nın Balkanlar'da en fazla şah kartalı popülasyonuna ev sahipliği yaptığını söyledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 55 şah kartal yuvası tespit ettiklerini anlatan Hanay, bu yuvaların 48'inde yavru bulunduğunu kaydetti.

Yuvalardan ayrılan yavruların yüzde 67'sinin elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybettiğinin belirlendiğini vurgulayan Hanay, şöyle konuştu:

"Bu çok yüksek bir oran. 3 kartaldan 2'sinin ölmesi olması anlamına geliyor. Bu durumu daha iyi açıklayabilmek için şah kartal yavrularının davranış modeline bakmamız gerekiyor. Yuvadan yeni ayrılan yeni uçmaya başlayan şah kartallar henüz uçmada yeterliliğe ulaşamadıkları için düzensiz yapıları olan ağaçlara konmayı tercih etmiyorlar. Bunun yerine daha düz yapılara konmayı tercih ediyorlar. Elektrik direkleri ve izolasyonu henüz yapılmamış direklerde şah kartallar maalesef elektrik akımına kapılıyor."

Bu durumu TREDAŞ ile paylaştıklarını ve ekiplerin hemen elektrik direklerini izole etmek için çalışma başlattığını anlatan Hanay, Trakya'nın artık şah kartalları için daha güvenli bir hale geleceğini dile getirdi.

Hanay, Trakya'da şah kartallar için daha güvenli bir alan oluşturmayı hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda proje paydaşımız TREDAŞ'a rakamları ve durumu ilettiğimizde ivedilikle çalışma yapmak istediklerini belirttiler. Proje başladığı andan itibaren samimi olduklarını gösterdiler. Tehlike arz eden direkleri TREDAŞ'a bildirdik. Onlar da acil bir şekilde izolasyon çalışmalarını yapmaya başladılar.

Şah kartalları nesli küresel ölçekte tehlike altında olan kuşlarımız. Hem çiftçilerimiz için hem de biyoçeşitlilik için çok büyük önem taşıyor. Şah kartallarının popülasyonunun korunması bu açıdan çok önemli. Şah kartallarını korumak için hepimize görev düşüyor. Bu topraklar şah kartalın kadim diyarı, öyle kalabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TREDAŞ, Şah Kartalları İçin Elektrik Hatlarını İzole Ediyor - Son Dakika

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