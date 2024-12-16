Tren Çarptı, Kadın Yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde yolcu treninin çarptığı 64 yaşındaki kadın yaralandı.
Ovaköy Mahallesi'nde hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Azerbaycan uyruklu Hajar Javadzade'ye, Denizli- İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Javadzade ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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