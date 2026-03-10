Tren Kazasında Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Tren Kazasında Kadın Hayatını Kaybetti

10.03.2026 15:52
KÜTAHYA'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı Rahime Kalkan (55), yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi Çeçen Sokak'ta bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Rahime Kalkan'a yolcu treni çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Rahime Kalkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Kalkan'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

