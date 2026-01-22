Manavgat Belediyespor, Muratpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti

(ANTALYA) - Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Trendy Hotels Manavgat Belediyespor, ligin 17. haftasında konuk ettiği Muratpaşa Belediyesi Açı Koleji'ni 3-2 mağlup etti.

Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Trendy Hotels Manavgat Belediyespor ile Muratpaşa Belediyesi Açı Koleji arasında Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu.

Mücadelenin ilk setini 25-19'luk skorla kazanan Manavgat temsilcisi, ikinci seti 23-25 kaybetti. Üçüncü sette etkili bir oyun ortaya koyan Manavgat temsilcisi, bu seti 25-20 alarak karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette yeniden toparlanan Muratpaşa, seti 25-20 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Tie-break setinde kritik anlarda hata yapmayan Manavgat Belediyespor, seti 15-13 kazanarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek de tribünden takip etti. Maçın ardından açıklamada bulunan Çiçek, sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek, ilçeyi başarıyla temsil eden takıma desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Manavgat temsilcisi, 25 Ocak Pazar günü kendi sahasında Kuzeyboru MaxiPIPE Spor ile karşı karşıya gelecek.