Troya Antik Kenti\'ndeki Tahta At Heykeli Yenileniyor

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünün girişinde 5 bin 500 yıllık geçmişe ev sahipliği yapan Troya Antik Kenti'ndeki ahşap at heykelinin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan yenileme çalışmalarının ay sonunda tamamlanması planlanıyor.

Homeros'un destanında İthaka Kralı Odysseus'un askerlerinin içine gizlenerek Troya'yı fethettiği belirtilen tahta atı simgelemesi amacıyla dönemin Çanakkale Müze Müdürü İlhan Akşit'in önerisiyle 1973'te yapımına başlanan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki heykel, 1974'te tamamlanıp ziyarete açıldı.

Çam kerestesi kullanılarak inşa edilen tahta atın içine giren ziyaretçiler, Homeros'un İlyada ve Odysseia destanlarında milattan önce 500'lü yıllardaki Troya Savaşı'nda geçen savaş hilesini daha iyi anlama imkanı buluyor.

Tevfikiye'deki tahta atın zamanla yıpranan ve eskiyen bölümleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ekiplerince yenilendi.

Eskiyen parçaları yenileriyle değiştirilen, yüzeyi parlatılan ve restorasyonunda sona yaklaşılan ahşap at heykelinin, 31 Ağustos-8 Eylül'de gerçekleştirilecek Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde ziyarete açılması planlanıyor.

"Dünyanın en önemli simgelerinden biri"

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, AA muhabirine, Troya efsanesinde geçen ve savaş hilesi olarak asırlardır anlatılagelen Troya Atı'nın, dünyanın en önemli simgelerinden olduğunu söyledi.

Söz konusu savaş hilesinin ilk kez Homeros'un Odysseia destanında yer aldığını belirten Gölcük, "10 yıl süren savaşta düşmeyen Troya kenti, at hilesi ile atın kentin içine alınmasıyla düşürülüyor. Bu anlatı dünyada o kadar popüler oluyor ki yaklaşık 2 bin 800 yıllık bu anlatı, Troya Atı'nı birçok popüler konuda kullanılır hale getiriyor." dedi.

Tahta at heykelinin yapımına ilişkin bilgi veren Gölcük, "1974 senesine gelindiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı alana tahta Troya atı yapma fikrini ortaya koyuyor. At, bundan tam 50 yıl önce, 1974 senesinde tam bu noktada inşa ediliyor ve sonrasında Troya'daki tahta at o kadar popüler oluyor ki Çanakkale'nin bir simgesi haline geliyor. Hatta bu popülerliği sınırların dışına çıkıyor ve Türkiye'nin belki de en önemli 10 imajından biri haline geliyor." ifadesini kullandı.

Gölcük, Troya Antik Kenti'ni her yıl yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiğini, birçoğunun tahta atın içine girip fotoğraf çektirdiğini anlattı.

Tahta atın, efsanedeki orijinalliğine uygun yapıldığını anlatan Gölcük, şöyle konuştu:

"Kesinlikle ahşaptan inşa ediliyor yani çelik konstrüksiyon yok. Ahşaptan olması sebebiyle de yıllar içinde yıpranabiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, tahta atın yapılışının 50. yıl dönümünde, çok önemli bir tarihte yani yapımının üzerinden yarım yüzyıl geçmişken atı yenileme kararı aldı. 2024 yılı boyunca at yenileme inşaatı tüm hızıyla devam etti. Çanakkale Kültür Yolu Festivali açılışına da tahta Troya atımızın yetişmesi ve ziyarete açılması hedefleniyor."