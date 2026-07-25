TRT Çocuk'un "Elif ve Arkadaşları" müzikali Bulgaristan'da çocuklarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TRT Çocuk'un "Elif ve Arkadaşları" müzikali Bulgaristan'da çocuklarla buluştu

TRT Çocuk\'un "Elif ve Arkadaşları" müzikali Bulgaristan\'da çocuklarla buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT Çocuk'un sevilen yapımı "Elif ve Arkadaşları” müzikali, Bulgaristan'ın Mestanlı kentinde düzenlenen 17. Uluslararası Dünya Mestanlılılar Buluşması kapsamında çocuklarla buluştu.

TRT Çocuk'un sevilen yapımı "Elif ve Arkadaşları" müzikali, Bulgaristan'ın Mestanlı kentinde düzenlenen 17. Uluslararası Dünya Mestanlılılar Buluşması kapsamında çocuklarla buluştu.

Bulgaristan'ın Mestanlı kentinde düzenlenen 17. Uluslararası Dünya Mestanlılılar Buluşması kapsamında düzenlenen programa, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır ile çok sayıda davetli katıldı.

Mestanlı'nın Yeni Hayat Kültür Evi'nde sahnelenen "Elif ve Arkadaşları" müzikali, salondaki çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi.

Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, burada yaptığı konuşmada, Dünya Mestanlılılar Buluşması'nın dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Mestanlılıları bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Bu hafta Mestanlı'da bayram var. Bu akşam sahne çocuklarımızın." dedi.

YTB Başkanı Turus da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşların ve soydaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Turus, Bulgaristan'daki Türk soylu vatandaşların kültürünün, dilinin ve tarihi kimliğinin korunması için çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Dilini unutan, kültürünü yitiren, geçmişiyle bağını koparan bir toplumun geleceğe emin adımlarla yürümesi imkansızdır." diye konuştu.

Türk kültürünün korunmasının farklı kültürlere kapalı olmak anlamına gelmediğini vurgulayan Turus, "Köklerini bilen, ninnilerini kendi güzel Türkçemizle dinleyen, türkülerini kendi lisanıyla coşkuyla söyleyen gençlerimizin özgüvenleri çok daha yüksek olur." ifadesini kullandı.

Abdulhadi Turus, kendi kimliğiyle barışık ve özgüvenli yetişen gençlerin hem kişisel hayatlarında başarılı olacağını hem de Bulgaristan'ın geleceğine katkı sağlayacağını aktararak, "İki toplum arasında barışın, refahın teminatı da işte bu özgüveni yüksek, kültürüne sımsıkı bağlı olan yeni nesillerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Bulgaristan, Kültür, Güncel, Müzik, Dünya, Çocuk, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT Çocuk'un 'Elif ve Arkadaşları' müzikali Bulgaristan'da çocuklarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’a anket şoku Mansur Yavaş'a anket şoku
Özgür Özel’in ’Yeni Parti’si ilk değil İsimde Özal detayı Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı
WhatsApp’tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat Büyük tehlike kapıda WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti Mütevazi evini satmıyor Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
Trafik sigortalarında yeni dönem 1 Eylül itibarıyla başlıyor Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

12:29
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:24
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 12:44:03. #7.12#
SON DAKİKA: TRT Çocuk'un "Elif ve Arkadaşları" müzikali Bulgaristan'da çocuklarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.