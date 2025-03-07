TRT'den Dünya Kadınlar Günü Özel Yayınları

TRT, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladığı program ve içeriklerle ekran ve radyolarında geniş bir yayın akışı sunacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, sanattan edebiyata, tarihten kültüre birçok yapımı sanatseverlerle buluşturan TRT 2, 8 Mart'a özel hazırladığı içeriklerle izleyicileriyle buluşacak.

Osmanlı döneminde çalışan kadınların görüntülerinin inceleneceği "Tarihin Ruhu" programı, yarın saat 14.30'da ekrana gelecek.

İş hayatında zorlu rekabetle karşılaşan bir kadının hikayesini anlatan "Bir Numara" filmi, saat 15.00'te izleyiciyle buluşacak. "Satranç Dünyası - Kadınlar ve Satranç" özel bölümüyle saat 17.00'de gösterilecek.

Litvanyalı şefin sanat anlayışı ve yaşamına dair özel içerik "İmkansızın Peşinde: Şef Mirga Grazinyte-Tyla", yarın saat 18.30'da izleyicilerin karşısında olacak. Yeni anne olan kadının bebeğine bakışını konu alan "Ninni" filmi, saat 21.30'da TRT 2'de yayınlanacak.

TRT Belgesel'de kadın girişimciler ve adanmışlık hikayeleri

Kadının toplumsal hayattaki rolü ve girişimcilik yoluyla kendi istihdam alanlarını oluşturma süreçlerini anlatan "Kadın Girişimciler/Benim Hikayem" belgeseli, yarın saat 12.00'de TRT Belgesel ekranlarında olacak.

Oya Kayacık'ın vakıf insan modelini yaşatan hayatına dair özel belgesel "Oya Anne: Bir Adanmışlık Hikayesi", yarın saat 15.10'da izleyicilerle buluşacak.

"İşte Bu Benim Hikayem" programında, ahşap oyma sanatını yaşatan, binlerce esere imza atan ve 100'ün üzerinde sergi açan Türkiye'nin ilk kadın sanatçılarından Filiz Uzun Demir'in hikayesi, saat 13.35'te TRT Haber'de gösterilecek.

TRT World saat 20.30'da, yurt içinde ve dışında başarılara imza atan, alanlarında yenilikleriyle ilham veren kadınların hikayelerine yer verdiği "Türkiye'nin Kadınları" programını seyircilerin beğenisine sunacak.

Türk sporuna yön veren ve tarihe adını yazdıran kadın sporcuların başarılarını konu alan özel program "Sahada Kadınlar", yarın saat 9.00 ve 19.30'da TRT Spor'da izleyiciyle buluşacak.

TRT Radyoları gün boyunca kadınların hikayelerine yer verecek

Toplumsal hayatta derin izler bırakan kadınların yaşam öykülerini anlatan "Türk Dünyasında Kadın" programı, saat 12.30'da TRT Avaz ekranlarında olacak.

TRT Radyoları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında günün anlam ve önemine dair konuları ele alacak. Alanında uzman konukların katılımıyla kadınların toplumsal ve kültürel hayattaki rolü farklı perspektiflerden değerlendirilecek.