TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Isparta'da - Son Dakika
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TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Isparta'da

TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Isparta\'da

TRT tarafından düzenlenen 'TRT Sanatçıları Şehir Konserleri'nin dördüncüsü bu akşam Isparta'da gerçekleştirilecek. Ücretsiz ve halka açık olan konser, Isparta Valiliği önünde saat 21.15'te başlayacak. Konser, TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme kanallarından canlı yayınlanacak. Konserde, TRT ses ve saz sanatçıları şef Mustafa Acar yönetiminde sahne alacak.

27.06.2024 12:41
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TRT tarafından milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin dördüncüsü bu akşam Isparta'da gerçekleştirilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ücretsiz ve halka açık konser, 21.15'te Isparta Valiliği önünde gerçekleşecek.

Konser TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'den de canlı yayınla izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

Türkiye'nin dört bir yanında devam edecek konser programlarında, TRT Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler Müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları sahne alacak.

Konserde, şef Mustafa Acar yönetiminde, Selcan Kökçen Şahin, Mine Bitmez, Ali Çakar, Ayşe Ekiz, Zafer Albayrak, Alp Arslan, Emine Karakuş ve Tuğba Ger müzikseverlerle buluşacak.

Konser serisinin, 11 Temmuz'da Çorum'da devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Isparta'da - Son Dakika

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