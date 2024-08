TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Filistin ile ilgili sinema projeleri yapıyor

Güncel

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Filistin ile ilgili sinema projeleri yaptıklarını belirterek, "Saraybosna ile ilgili daha önce yaptığımız 'Alija' dizimiz, Srebrenitsa ile ilgili 'Nereye Gidiyorsun Aida?' filmimizin yanında Filistin ile ilgili projeler çalıştık ve çalışıyoruz." dedi.

TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) bu yıl TRT ortak yapımı 5 filmin festival kapsamında gösterimi gerçekleştirildi. Festivalin endüstri bölümü "Cinelink"te de TRT ortak yapımı ve TRT destekli 3 film yarışıyor.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, AA muhabirine, 7 yıldır SFF'nin kurumsal iş ortaklarından biri olduklarını, Saraybosna'ya çok önem verdiklerini söyledi.

SFF'nin film endüstrisi için çok önemli festivallerden biri olduğuna dikkati çeken Güven, şunları dile getirdi:

"Bizim işbirliğimiz sayesinde Türkiye'den projeler, Türk sinemasına buradan bakış artıyor. Buradaki projeler, Türkiye'ye gelmeye, Türkiye'deki projeler buraya gelmeye çalışıyor. Türkiye'den gelen yapımcılar, yönetmenlerle sürekli görüşüyoruz burada. Bazıları 'Hiç beklemediğim bir Kuzey ülkesinden ortak yapımcı buldum, bir fonla görüştüm, o fon bizim projemize çok sıcak baktı.' diyor. Bunları duymak çok önemli."

Güven, SFF'nin açık hava gösterimleriyle ve diğer etkinliklerle Saraybosna şehrine festivali yaşattığını, sokakta gezerken bu duyguyu hissedebildiklerini dile getirdi.

TRT'nin 8 proje ile bu yıl SFF'ye katıldığını, festivalin endüstri bölümü "Cinelink"i çok önemsediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Buradan destek alan ya da burada çeşitli bağlantılarla projelerini büyütenler, çok iyi festivallerde yarışabiliyorlar. TRT ortak yapımı olan 3 proje Cinelink'te yarışıyor. Projelerden çok önemli geri dönüşler de aldık. Projelerin çoğunu izledim, Türk projeleri en beğendiklerim oldu. Potansiyellerinin çok büyük olduğunu hissediyorum. Aynı zamanda kısa film kategorisinde de çok kıymetli bir kardeşimiz var, Recep Çavdar'ın yönetmenliğini yaptığı Zemberek isimli film."

TRT ortak yapımı ve Filistinli yönetmen Elya Süleyman'ın "Burası Cennet Olmalı" (It Must Be Heaven)" filminin açık havada gösteriminin yapıldığını anlatan Güven, TRT ve "Türk sineması" markasının Saraybosna'da sektörün profesyonellerine duyurulduğunu söyledi.

"Filistin filmleri, Cannes gibi festivallerde yer alacak diye düşünüyorum"

Faruk Güven, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto"nun her yıl TRT ortak yapımlarına yer verdikleri açık hava gösterimlerini bu sene Filistin sinemasına ayırdıklarını kaydetti.

Filistinli yönetmenleri konuk ettiklerini ve etkinlikler yaptıklarını anlatan Güven, şunları dile getirdi:

"Farkındalığı daha da büyütmek ve sinema alanında da göstermek için yaptık bunları. Saraybosna ile ilgili daha önce yaptığımız 'Alija' dizimiz, Srebrenitsa ile ilgili 'Nereye Gidiyorsun Aida?' filmimizin yanında Filistin ile ilgili projeler çalıştık ve çalışıyoruz. Şu anda önümüzde iki tane proje var. Bir tanesi çekildi, önümüzdeki sene çok iyi festivallerde yer alacaktır hatta yüzde 99 çok iyi bir festivalde açıldıktan sonra inşallah önümüzdeki sene SFF'ye damgasını vuracaktır. Yine çok iyi bir yönetmenle bir film çalışılıyor. Filistinli yönetmenlerle bir araya geldik. Onlar da bu konuda çok hassaslar. Önümüzdeki sene Filistin filmleri, tüm dünyada özellikle Cannes gibi büyük festivallerde yer alacak diye düşünüyorum. TRT de bunların bir parçası olduğu için gurur duyacağız."

" Balkanlar, Türk sinemaseverler için çok önemli bir odak noktası"

Uluslararası projelere destek verdiklerini vurgulayan Güven, bu süreci "TRT 12 Punto" ile yürüttüklerini belirtti.

Güven, uluslararası projelerden istedikleri tek şartın Türk yapımcı olduğunu kaydederek, "Burada bizimle görüşmek isteyen çok sayıda yabancı proje oluyor. Hepsine diyorum ki: 'Türkiye'den bir tane ortak yapımcı bulacaksınız, gelip bize başvuracaksınız.' Hakikaten büyük bir ilgi var çünkü TRT 12 Punto markası çok duyuldu ve iyi projelerle anıldı. Bu proje sahipleri de Türkiye'den ortak yapımcı bulup bizim fonlarımıza başvuracaklar. Önümüzdeki sene Bosna Hersek-Türkiye ortak yapım sayısı gittikçe artacak çünkü çok ciddi bir talep var. " diye konuştu.

Bosna Hersek'in yanında Slovenya, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'dan film merkezi başkanlarını çağırdıklarını ve kendi fonlarını anlattıklarını ifade eden Güven, "Balkanlar coğrafyası, Türk sinemaseverler için çok önemli bir odak noktası. Buralardan çok daha kolay imkanla destek bulabilirler. Balkanlar'da çok iyi iletişimimiz var. Bu Türk sinemasına önümüzdeki senelerde çok iyi yansıyacak." dedi.