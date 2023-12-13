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TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri 14-17 Aralık'ta düzenlenecek - Son Dakika
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TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri 14-17 Aralık'ta düzenlenecek

TRT tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Belgesel Ödülleri, 14-17 Aralık tarihleri arasında ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri ve uzman konukların katılımıyla gerçekleştirilecek. Festivalde 32 finalist ödül için yarışacak ve belgeselciliğin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan etkinlikte, yönetmenlerle söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfı etkinlikleri de düzenlenecek. Festivalde gösterilecek belgeseller halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri 14-17 Aralık\'ta düzenlenecek
13.12.2023 - 19:05,
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TRT tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" ulusal, uluslararası belgesel gösterimleri ve alanında uzman konukların katılımıyla 14-17 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 4 kategoride yaklaşık 100 ülkeden bine yakın başvurunun yapıldığı festivalde 32 finalist ödül için yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen festival bu yıl "Köklü izler, güçlü hikayeler" söylemiyle gerçekleşecek.

Türkiye'de ve dünyada belgesel iklimini zenginleştiren, profesyonel ve amatör belgeselcileri destekleyen TRT Uluslararası Belgesel Ödüllerinin 4 günlük takvimi boyunca, ödül kategorilerinde yarışmaya başvuran belgesellerden özel bir seçki seyircilerle buluşacak.

Yönetmenlerle ustalık sınıfı etkinliklerinin yanı sıra belgeselciliğin bugünü ve yarınına dair söyleşiler ve atölye çalışmaları da düzenlenecek.

Fişekhanenin Salon 6 ve Galeri Alanı salonlarında yönetmenlerle söyleşiler, sinemanın usta isimleriyle paneller, ustalık sınıfı ve TRT Belgesel ekranlarının sevilen simalarıyla buluşmalar yer alacak.

Açılış filmi " Gazze'de Erasmus"

Etkinlikte jüri üyeleri ile panel, ustalık sınıfı ve söyleşi gerçekleştirecek isimler arasında Derviş Zaim, Tamara Kotevska, Mouhssine Ennaimi, Reshad Strik ve Kıvanç Kasabalı gibi alanında uzman isimler yer alıyor.

Festivalde yarışan belgeseller ve özel seçki belgeseller etkinlik boyunca Fişekhane 2, 4 ve 5 numaralı salonlarda halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

Etkinliğin açılışı, yönetmenliğini Chiara Avesani'nin üstlendiği "Gazze'de Erasmus" filmiyle yapılacak.

13 ödül gecede sahiplerini bulacak

14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde "Uluslararası Kategori", "Ulusal Profesyonel Kategori", "Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi" ve "Proje Destek Kategorisi" olmak üzere 4 kategoride 32 finalist ödül için yarışacak.

Etkinliğin son günü düzenlenecek ödül töreninde toplam 12 ödül ve bu yıla özel verilecek olan "100. Yıl Özel Ödülü" sahipleriyle buluşacak.

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nin festival takvimine ve yarışma hakkında detaylı bilgiye "trtbelgesel.com" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA
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