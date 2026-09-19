Trump, 23 Eylül'de Şi ile 'çok verimli' görüşme bekliyor, tarifeleri vurguladı - Son Dakika
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Trump, 23 Eylül'de Şi ile 'çok verimli' görüşme bekliyor, tarifeleri vurguladı

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ABD Başkanı Trump, 23 Eylül'de Beyaz Saray'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ağırlayacak. Trump, görüşmenin 'çok verimli' geçmesini beklediğini, yapay zeka ve tarifeler dahil birçok başlığın ele alınacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi anlaştığını ve onunla yapacağı görüşmelerin "çok verimli" geçmesini beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te sağlık sektörüne ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi'yi 23 Eylül'de ağırlayacağını belirten Trump, görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

"Çok verimli bir görüşme yapacağız. Çin ile aramız iyi, ilişkilerimiz çok iyi gidiyor. Devlet Başkanı Şi ile aramızda iyi bir ilişki var." diyen Trump, bu ülkeyle sadece yapay zeka konusunda değil, birçok başlıkta görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

Kendisinin Çin'e yüksek oranda gümrük vergisi getirdiğini ve bu konuyu da ele alacaklarını belirten Trump, iki ülke arasındaki tarifeler konusunun önemli bir başlık olacağı sinyalini verdi.

Öte yandan, Trump, 3 ABD'li medya kuruluşuna getirdiği Beyaz Saray yasağına ilişkin bir basın mensubunun, "Çin, dünyada gazetecilere en fazla baskı yapan ülkelerden biri. Sizin bu kararınız nasıl bir mesaj gönderir?" şeklindeki sorusuna, "Biz de baskı yapıyoruz. Bizde yalan haber medyası var." yanıtını verdi.

Trump, daha sonra sözlerini, "Biz baskı yapmıyoruz ancak bizde yalan haber medyası var." diye düzeltti.

Kaynak: AA
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