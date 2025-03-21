Trump, 6. Nesil F-47 Savaş Uçağını Tanıttı - Son Dakika
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Trump, 6. Nesil F-47 Savaş Uçağını Tanıttı

ABD Başkanı Trump, F-47 savaş uçağının benzersiz özelliklerini basınla paylaştı.

21.03.2025 22:38
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- ABD Başkanı Trump, 6. nesil savaş uçağı F-47'yi tanıttı

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile gazetecilere yaptığı açıklamada ABD yapımı 6. nesil savaş uçağı F-47'yi tanıtırken, "Bu, bir savaş uçağının tüm özellikleri açısından daha önce hiç kimsenin görmediği bir şey" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basının karşısına geçti. Gazetecilere açıklama yapan Trump, ABD yapımı 6. nesil savaş uçağı F-47'yi tanıttı. Boeing tarafından üretilecek olan jetin gizli özellikleri olduğunu belirten Trump, "Bu, bir savaş uçağının tüm özellikleri açısından daha önce hiç kimsenin görmediği bir şey. Hızından manevra kabiliyetine, taşıyabileceği yüküne kadar hiçbir şey buna yaklaşamaz" dedi.

Eğitim Bakanlığı'nın kapatılması kararı

Dün imzaladığı Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasına ilişkin kararnameye değinen Trump, Küçük İşletmeler İdaresi'nin "derhal" öğrenci kredisi hizmetlerini denetlemeye başlayacağını söyledi. Ayrıca Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın beslenme programları ve engelli çocuklar için programları yöneteceğini belirtti. Trump, bakanlığın tamamen ortadan kaldırılması için gereken Kongre onayına ilişkin, Demokratların bu değişikliği desteklemesini umduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan John F. Kennedy suikastına dair dosyalar hakkındaki sorulara da yanıt veren Trump, belgelerde "çığır açan bir şey" olmadığını söyledi.

"Rubio, ülkemizden kötü insanları çıkarma yetkisine sahip"

Göçmenlerin sınır dışı edilmesini durdurma kararı veren federal hakime tepki gösteren Trump, "Yasa bunu diyor ve ülkemizin buna ihtiyacı var. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkemizden kötü insanları çıkarma yetkisine sahip. ve bunu, ne olup bittiğinden haberi olmayan, tesadüfen radikal sol bir deli olan bir hakimin durdurması mümkün değil. Bu süreci kesinlikle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Musk, DOGE hakkında konuşmak üzere Pentagon'daydı"

Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirdiği Elon Musk'ın Çin ile bir savaş durumunda üst düzey gizli bir askeri plana dair brifing alacağına ilişkin New York Times gazetesinin iddiasını yine reddetti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, Musk'ın Pentagon'da DOGE hakkında konuşmak için bulunduğunu söyledi. Hegseth, "Hiçbir savaş planı yoktu. Çin ile ilgili savaş planları yoktu. Gizli planlar yoktu. Pentagon'da yaptığımız şey bu değildi" dedi.

"Eğer gerekirse, cebimden öderim"

Başkan Donald Trump'a, yeni dönen Starliner mürettebatı üyeleri ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki uzayan kalışları için fazla mesai alıp almayacakları sorulurken, Trump, "Bu bana hiç söylenmedi. Eğer gerekirse, cebimden öderim" diye konuştu.

Ülke çapındaki Tesla bayilerini yönelik saldırılara da tepki gösteren Trump, şüphelileri "teröristler" olarak nitelendirdi. Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınına atıfta bulunarak, "Bunu 6 Ocak'ta görmediniz, size söyleyebilirim. 6 Ocak'ta buna benzer hiçbir şey yoktu, bu da bir nevi şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

"O sivil personellere başka işler bulacağız"

Hükümet Verimliliği programı çerçevesinde işten çıkarılan federal çalışanlara ilişkin konuşan Trump, "O sivil personellere başka işler bulacağız. Ama israf olan işlere sahip olmak istemiyoruz. O işler israf olan işlerdi" şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise yeni F-47'nin tanıtılmasının ardından, "Bu büyük bir gün. Bu, savaşçılarımız için büyük bir gün, ülkemiz için büyük bir gün ve dünya için büyük bir gün" dedi.

"F-47 savaş uçağı ABD'ye nesiller boyu hava egemenliği sağlayacak"

F-47 savaş uçağının, ABD'ye nesiller boyu hava egemenliği sağlayacağını söyleyen Hegseth, " Bu, müttefiklerimize ve düşmanlarımıza çok doğrudan ve net bir mesaj gönderiyor; Biz hiçbir yere gitmiyoruz ve gelecek nesiller boyunca dünya genelinde gücümüzü kesintisiz bir şekilde göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trump, 6. Nesil F-47 Savaş Uçağını Tanıttı - Son Dakika

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