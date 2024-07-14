Trump'a suikast girişiminde bulunan şüpheli, polisle çatıda karşılaştı - Son Dakika
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Trump'a suikast girişiminde bulunan şüpheli, polisle çatıda karşılaştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks'un ateş açmadan önce çatıda polisle karşılaştığı ortaya çıktı. İki polis, suikast girişiminden kısa bir süre önce, mitinge katılanların yakındaki bir binanın çatısına tırmanan bir kişiyi fark ettiklerini ve yerel polisi uyardıklarını ifade etti. Şüpheli ile polis yetkilisi çatıda karşılaştıktan sonra şüpheli hızla Trump'a doğru ateş etti ve keskin nişancılar tarafından vuruldu. Trump'a yapılan saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımladı ve saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

14.07.2024 23:55
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks'un ateş açmadan önce çatıda polisle karşılaştığı ortaya çıktı.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ismini vermek istemeyen iki polis, suikast girişiminden kısa bir süre önce, mitinge katılanların yakındaki bir binanın çatısına tırmanan bir kişiyi fark ettiklerini ve yerel polisi uyardıklarını ifade etti.

İki polis, polis yetkilisinin çatıya tırmanırken şüpheli ile karşılaştığını, şüphelinin hızla Trump'a doğru bir el ateş ettiğini ve hemen ardından keskin nişancılar tarafından vurulduğunu belirtti.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'a suikast girişiminde bulunan şüpheli, polisle çatıda karşılaştı - Son Dakika

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