Trump'a suikast girişiminde İsrail bağlantısı iddiası

CNN TÜRK'ün haberine göre, ABD'deki saldırıyla ilgili Russia Today'in yayımladığı fotoğrafta, 31 yaşındaki saldırganın tişörtünde İsrail ordusunun arması tespit edildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, bu durumun olayın spontane olmadığını gösterdiğini belirtti. Başbuğ, saldırganın Yahudi asıllı olduğu yönünde bilgiler aldığını ve tişörtteki amblemin İsrail ordusuna ait olduğunu söyledi. Olayın arkasında Mossad merkezli bir istihbarat aklı olduğunu düşünen Başbuğ, amacın Trump'ı öldürmek veya gözdağı vermek olduğunu ifade etti. Trump'ın 'Bu işin arkasında İran yok' çıkışının oyunu bozan bir hamle olduğunu vurgulayan Başbuğ, bu saldırının İsrail ayarlı bir mesaj olduğunu iddia etti.