Trump'a Üçüncü Suikast Girişimi Engellendi

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(ANKARA) - ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik üçüncü suikast girişiminin, Cumartesi günü Coachella Valley'deki miting öncesinde polis tarafından engellendiği açıklandı.

Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a yönelik üçüncü suikast girişimi, Cumartesi günü Coachella Valley'deki miting öncesinde son anda önlendi. Riverside County Şerifi Chad Bianco'nun yaptığı açıklamaya göre, polisler miting alanının yaklaşık bir mil uzağında, silahlarla ve sahte giriş kartlarıyla bir kişinin yakalanadığını duyurdu.

New York Post'un haberine göre, şüpheli, miting alanına yakın mesafede yakalandı ve sahte basın ile VIP kartları taşıdığı belirlendi. Polis, şüphelinin üzerinde dolu bir pompalı tüfek, tabanca ve yüksek kapasiteli bir şarjör bulunduğunu bildirdi. Şerif Bianco, "Muhtemelen bir suikast girişimini daha engelledik" diye konuştu.