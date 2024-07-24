Trump'a yönelik suikast girişimi öncesinde zanlının fark edildiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'a yönelik suikast girişimi öncesinde zanlının fark edildiği görüntüler ortaya çıktı

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi öncesinde, zanlı Thomas Matthew Crooks'un fark edildiğine ilişkin Gizli Servis yetkilileri ve polis arasında geçen diyaloğun görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Crooks'un miting alanını korumakla görevli keskin nişancı tarafından çekilen fotoğrafları ve cesedinin bulunduğu bina çatısında yerel polis ve gizli servis mensubu arasındaki diyaloglar yer alıyor. Eski ABD Başkanı Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle dün istifa etmişti.

24.07.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik 13 Temmuz'daki suikast girişimi öncesinde, zanlı Thomas Matthew Crooks'un fark edildiğine ilişkin Gizli Servis yetkilileri ve polis arasında geçen diyaloğun görüntüsü ortaya çıktı.

Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin, 17 Temmuz'da Senato üyelerine verdiği kapalı brifingin sızıntılarında, Crooks'un Trump kürsüye çıkmadan 1 saat önce sırtında çanta ile meydanda dolaştığı, elinde golf sahasında kullanılan telemetre aleti ile ölçümler yaparken kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiği, güvenlik birimleri arasında fotoğrafının paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, X sosyal medya platformundan, Beaver Bölgesi Acil Servis Ünitesi tarafından edinilen konuya ilişkin vücut kamerası görüntülerini paylaştı.

Videoda, Crooks'un etkisiz hale getirildiği bina çatısında, cesedin başında duran yerel polis ve gizli servis mensubu olduğu düşünülen yetkilinin diyalogları yer alıyor.

Görüntüde, bir yerel polis, elindeki cep telefonu ekranını karşısındaki Gizli Servis mensubuna çevirerek, Crooks'un suikast girişimi öncesinde miting alanını korumakla görevli keskin nişancı tarafından çekilen fotoğraflarını gösteriyor.

Gizli Servis mensubu ise fotoğrafların çekildiği noktayı da işaret eden polise, fotoğraflardan ve durumdan haberi olduğunu belirtiyor.

Daha sonra Gizli Servis mensubu, saldırı öncesi kendilerine fotoğrafı gelen kişinin yerde cesedi bulunan Crooks olduğunu doğruluyor.

Polis de bunun üzerine, keskin nişancının önceden fotoğrafını çektiği Crooks'un izini daha sonra kaybettiğini söylüyor.

Gizli Servisi eleştirilerin hedefindeydi

Eski ABD Başkanı Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle dün istifa etmişti.

Cheatle, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.

ABD Gizli Servisi, Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası güvenlik açığı olduğu ve vakitlice hareket etmediği yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'a yönelik suikast girişimi öncesinde zanlının fark edildiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:09 Taksicinin talebi pahalıya patladı Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti Taksicinin talebi pahalıya patladı! Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 17:53:53. #1.13#
SON DAKİKA: Trump'a yönelik suikast girişimi öncesinde zanlının fark edildiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement